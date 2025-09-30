به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -آیتالله محمد عبادیزاده، نماینده ولیفقیه در هرمزگان، در مراسم هفته گردشگری گفت: نامگذاری این ایام، فرصتی برای مرور گذشته، نقد عملکرد، جبران کاستیها و ترسیم چشمانداز آینده گردشگری استان است.
وی با اشاره به ظرفیتهای خدادادی هرمزگان اظهار کرد: دریا، جزایر، آثار تاریخی و فرهنگ اصیل شهرهایی مانند بندرکنگ و قشم، سرمایههای کمنظیری هستند که هنوز به نحو شایسته از آنها استفاده نشده است.
نماینده ولیفقیه در استان، حضور بخش خصوصی را ضروریترین راهکار نقد این ظرفیتها دانست و تصریح کرد: باید بستر حضور سرمایهگذاران را فراهم کنیم؛ آنان میتوانند جایگاه گردشگری هرمزگان را ارتقا دهند.
عبادیزاده با تأکید بر نقش مردم گفت: هر جا مردم وارد میدان شدند، موفق بودیم و هر جا به توان دولت اکتفا کردیم، ناکام ماندیم.
وی افزود: بندرعباس نباید مقصد یکروزه باشد، باید جاذبههایی ایجاد کنیم تا گردشگران بیش از سه روز در مرکز استان مانده و سپس به سایر نقاط سفر کنند.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با هشدار نسبت به از دست رفتن عنوان «شهر خلاق یونسکو» خاطرنشان کرد: اگر حرکت نکنیم، این عنوان از دست خواهد رفت.
او همچنین با اشاره به صنایعدستی استان گفت: کشورهای حوزه خلیج فارس مصرفکننده محصولات صنایعدستی هرمزگان بودهاند، اما امروز برخی تولیدات به نام دیگران ثبت جهانی میشود.
عبادیزاده در پایان خواستار همکاری دستگاهها، دانشگاهها و بخش خصوصی شد و تأکید کرد: باید سند چشمانداز ۱۰ ساله گردشگری هرمزگان را تدوین و با انسجام و برنامهریزی بلندمدت پیش برویم؛ هرچه رضایتمندی گردشگران بیشتر شود، اهداف سند چشمانداز سریعتر محقق میشود.