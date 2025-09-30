ماندن طولانی مدت رضا درویش در پست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس باعث فرسایش روحی و ساختاری تیم می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماندن طولانی‌مدت مدیرعامل فعلی باشگاه پرسپولیس، در حالی‌که عملکردش با انتقادات گسترده هواداران و کارشناسان روبه‌روست ، نه تنها موجب بهبود مدیریت و شرایط  باشگاه نشده بلکه نوعی فرسایش روحی و ساختاری را در تیم پدید آورده است.

شعار مکرر «درویش حیا کن، پرسپولیس را رها کن» صرفاً یک اعتراض احساسی نیست، بلکه بازتاب یک واقعیت مدیریتی است: استمرار حضور مدیری که نتوانسته در عرصه نقل‌وانتقالات، حفظ ستاره‌های کلیدی، تأمین منابع مالی پایدار خارج از بودجه مالک و ایجاد آرامش در محیط باشگاه موفق باشد، تنها به استمرار بحران و عقب‌ماندگی رقابتی منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، باقی‌ماندن او بیش از آنکه انگیزه‌ساز باشد، به تثبیت وضع موجود و جلوگیری از اصلاحات بنیادین می‌انجامد.  

از منظر منافع باشگاه، رفتن درویش می‌تواند نقطه آغاز یک بازسازی جدی باشد؛ زیرا تغییر مدیریت، امکان ورود مدیران تازه‌نفسی را فراهم می‌آورد که با رویکرد علمی‌تر و ارتباطات گسترده‌تر در سطح مالی و ورزشی، قادر به ترمیم ضعف‌های انباشته و بازگرداندن روح رقابت و اقتدار به تیم هستند. این تحول، نه فقط برای هواداران بلکه برای بازیکنان و کادر فنی نیز انگیزه و امید تازه ایجاد می‌کند و باشگاه را از فضای رکود و تشویش خارج می‌سازد.

در واقع، ترک صندلی مدیریت توسط درویش، نه یک خسارت بلکه گامی ضروری در مسیر بازگشت پرسپولیس به جایگاه واقعی خود در فوتبال ایران و آسیا است. 

برچسب ها: مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
حسینی:
بالای ۲۰ نفر از پرسپولیس با هوادار متمول ارتباط دارند/ درویش فقط به فکر ثبات خودش است
ادعای جنجالی آقای مترجم؛ برانکو دوست دارد به پرسپولیس برگردد
مدیر عامل لیگ برتری یک ماه محروم شد/ آوار جرایم انضباطی بر لیگ برتر فوتبال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استفاده از فناوری FVS برای نخستین بار در فوتبال
بالای ۲۰ نفر از پرسپولیس با هوادار متمول ارتباط دارند/ درویش فقط به فکر ثبات خودش است
شوک بزرگ به ورزش جهان/ فلپس قصد حضور در المپیک ۲۰۲۸ را دارد
ادعای جنجالی آقای مترجم؛ برانکو دوست دارد به پرسپولیس برگردد
حریف استقلال؛ تیمی که اولین جام آسیایی را به پرسپولیس داد
حریف هندی سپاهان از لیگ قهرمانان آسیا ۲ کنار گذاشته شد
کلهر: پرسپولیس برای خروج از بحران باید برابر گل گهر پیروز شود
کاپیتانی که به پرسپولیس جان داد
مدیر عامل لیگ برتری یک ماه محروم شد/ آوار جرایم انضباطی بر لیگ برتر فوتبال
منصوریان: ۳ مدال طلای جهانی گرفته‌ایم و انتظارات از ما بالاست؛ هدف‌مان درخشش در ریاض و ناگویاست
آخرین اخبار
نتایج تاثیرگذار نمایندگان فوتبال ایران برای سهمیه در آسیا
استقبال هواداران روسی از دیدار آتی ایران و روسیه/ همه بلیت‌ها فروخته شد
مانولوپولوس به ایران بازگشت
امضای قرارداد بازیکنان آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال
قرارداد ۳۳۰ میلیارد ریالی استقلال برای تولید محتوا
قهرمانی زنان کاوا؛ تمرین شاگردان لی در سالن اصلی مسابقات
شوک بزرگ به ورزش جهان/ فلپس قصد حضور در المپیک ۲۰۲۸ را دارد
اولتیماتوم مدیران مس رفسنجان به رسول خطیبی
ادعای جنجالی آقای مترجم؛ برانکو دوست دارد به پرسپولیس برگردد
کاپیتانی که به پرسپولیس جان داد
نامه عجیب یک مدیرکل در وزارت ورزش؛ با من هماهنگ باشید!
صعود دختران و تثبیت جایگاه مردان در رده‌بندی جهانی تنیس روی میز
باشگاه سایپا به کمپین «اخراج اسرائیل از جام جهانی» پیوست
فرانسه به اسکواش‌باز ایران ویزا نداد
مدیر عامل لیگ برتری یک ماه محروم شد/ آوار جرایم انضباطی بر لیگ برتر فوتبال
تاکید سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بر استفاده از خرد جمعی
حریف استقلال؛ تیمی که اولین جام آسیایی را به پرسپولیس داد
برگزاری مراسم هفته جهانی ناشنوایان با ابلاغ پیام تبریک رئیس جمهور توسط سخنگوی دولت
سرمربی تیم کاراته ناشنوایان: وزارت ورزش هنوز به وعده اش عمل نکرده است
حریف هندی سپاهان از لیگ قهرمانان آسیا ۲ کنار گذاشته شد
کلهر: پرسپولیس برای خروج از بحران باید برابر گل گهر پیروز شود
استفاده از فناوری FVS برای نخستین بار در فوتبال
منصوریان: ۳ مدال طلای جهانی گرفته‌ایم و انتظارات از ما بالاست؛ هدف‌مان درخشش در ریاض و ناگویاست
فرخی: با پیروز‌های یزدانی انگیزه می‌گرفتم/محمدعلی گرایی قهرمان بزرگی کشتی فرنگی است
بالای ۲۰ نفر از پرسپولیس با هوادار متمول ارتباط دارند/ درویش فقط به فکر ثبات خودش است
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
مورایس: تساوی برابر تراکتور عادلانه بود
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
فیروزی: علی‌رغم آمادگی کامل، نماینده هند به اصفهان نیامد/ AFC رسیدگی می‌کند
تراکتور ۰ - ۰ الوحده امارات/ دومین تساوی شاگردان اسکوچیچ در آسیا