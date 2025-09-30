مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم گفت:ظرفیت ارزشمند پساب باید در خدمت توسعه پایدار و کاهش بحران آلودگی هوا قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -در نشست تخصصی «بررسی وضعیت بهداشت محیط استان قم؛ چالش ها و راهکارها با محوریت آلودگی هوا و سلامت مردم»، که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی در سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، مهدی نظرزاده، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، با تشریح اقدامات این شرکت در حوزه مدیریت منابع آبی، بر نقش کلیدی زیرساختهای جمعآوری و تصفیه فاضلاب در بهبود شاخصهای زیستمحیطی تأکید کرد.
نظرزاده با اشاره به ظرفیت بالای تولید پساب در استان قم اظهار داشت: تولید پساب با کیفیت مناسب، امکان استفاده مجدد آن در صنایع و آبیاری فضای سبز غیرمثمر را فراهم کرده و میتواند به کاهش مصرف آب شرب و بهبود شرایط زیستمحیطی منجر شود.
او با ابراز تأسف از پایین بودن سطح بهرهبرداری صنایع و بخشهای مصرفکننده از منابع پساب، خواستار همکاری گستردهتر دستگاههای اجرایی در انعقاد قراردادهای واگذاری پساب شد و افزود: این ظرفیت ارزشمند باید بیش از گذشته در خدمت توسعه پایدار و کاهش بحران آلودگی هوا قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم همچنین استفاده از پساب را ابزاری مؤثر در کنترل ریزگردها دانست و افزود: شرکت آمادگی دارد مقادیر بیشتری از پساب تولیدی را در اختیار صنایع و دستگاهها، بهویژه برای مقابله با پدیده ریزگردها، قرار دهد.
او در پایان ابراز امیدواری کرد با برنامهریزی دقیق و مشارکت نهادهای مسئول، ظرفیتهای موجود در حوزه پساب بتوانند نقشآفرینی مؤثری در کاهش اثرات زیستمحیطی و ارتقای سطح بهداشت عمومی استان داشته باشند.