احمد پویافر، فرماندار بندرعباس، با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌پایان گردشگری هرمزگان گفت: این نعمت خدادادی باید با معرفی درست و تلاش همگانی، به موتور اشتغال و درآمدزایی استان تبدیل شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -احمد پویافر، فرماندار بندرعباس، در مراسم هفته گردشگری با اشاره به ظرفیت‌های بی‌پایان ایران در حوزه گردشگری گفت: هر نقطه از کشور، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، قابلیت ارزشمند برای معرفی و بهره‌برداری دارد. 

وی هرمزگان را یکی از مناطق زرخیز کشور دانست و افزود: از شرقی‌ترین نقطه استان تا جزایر ۱۴‌گانه، ظرفیت‌هایی وجود دارد که بعضی هنوز ناشناخته مانده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  

پویافر با اشاره به ثبت *۷ میلیون اقامت* و *۴ میلیون تردد دریایی* در سال گذشته گفت: بندر شهید حقانی در بندرعباس، بزرگ‌ترین بندر مسافری ایران است و روزانه هزاران نفر را به مقصد جزایر استان جابه‌جا می‌کند.  

وی جزیره هرمز را «قطب منحصر به‌فرد گردشگری» استان معرفی کرد و اظهار کرد: تنوع زیستگاه‌های طبیعی و ویژگی‌های خاص جزایر هرمزگان، فرصت توسعه پایدار گردشگری را فراهم کرده است.  

فرماندار بندرعباس تصریح کرد: هر شهرستان، هر بخش و بیش از هزار و ۲۰۰ روستای استان قابلیت جذب گردشگر دارند. کشورهایی هستند که با یک‌دهم ظرفیت هرمزگان، درآمدهای کلان از گردشگری کسب می‌کنند.  

وی در پایان گفت: گردشگری هرمزگان قابلیت فعالیت در تمام فصول سال را دارد و باید با تلاش همگانی، به موتور اشتغال و درآمدزایی برای مردم تبدیل شود.

