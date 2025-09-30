به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -احمد پویافر، فرماندار بندرعباس، در مراسم هفته گردشگری با اشاره به ظرفیتهای بیپایان ایران در حوزه گردشگری گفت: هر نقطه از کشور، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، قابلیت ارزشمند برای معرفی و بهرهبرداری دارد.
وی هرمزگان را یکی از مناطق زرخیز کشور دانست و افزود: از شرقیترین نقطه استان تا جزایر ۱۴گانه، ظرفیتهایی وجود دارد که بعضی هنوز ناشناخته مانده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
پویافر با اشاره به ثبت *۷ میلیون اقامت* و *۴ میلیون تردد دریایی* در سال گذشته گفت: بندر شهید حقانی در بندرعباس، بزرگترین بندر مسافری ایران است و روزانه هزاران نفر را به مقصد جزایر استان جابهجا میکند.
وی جزیره هرمز را «قطب منحصر بهفرد گردشگری» استان معرفی کرد و اظهار کرد: تنوع زیستگاههای طبیعی و ویژگیهای خاص جزایر هرمزگان، فرصت توسعه پایدار گردشگری را فراهم کرده است.
فرماندار بندرعباس تصریح کرد: هر شهرستان، هر بخش و بیش از هزار و ۲۰۰ روستای استان قابلیت جذب گردشگر دارند. کشورهایی هستند که با یکدهم ظرفیت هرمزگان، درآمدهای کلان از گردشگری کسب میکنند.
وی در پایان گفت: گردشگری هرمزگان قابلیت فعالیت در تمام فصول سال را دارد و باید با تلاش همگانی، به موتور اشتغال و درآمدزایی برای مردم تبدیل شود.