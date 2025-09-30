باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حمیدرضا ربیعی در نشست رونمایی از فراخوان هوش مصنوعی در حوزه های آب، انرژی و امداد و نجات، به تشریح نحوه استفاده از خدمات و توسعه پروژه های محیطی پرداخت. وی بررسی کرد که هنگام تعریف پروژهها، تیمها باید حتماً یک ضمیمه برای استفاده از سکوی ملی هوش مصنوعی ایجاد کنند تا توافقات لازم باشد. ربیعی که خدمات ارائه شده شامل ذخیره سازی، پردازش، تحلیل و مصورسازی داده هاست و همچنین بخشی به نام «گفتگو با داده» وجود دارد که به کاربران کمک می کند تا داده های خود را بهتر درک کنند و از قابلیت های آن بهره ببرند.
وی ادامه داد: برای شرکتهای فنیتر، خدمات عملیاتی ماشینها بهطور کامل در دسترس هستند. این شرکتها میتوانند مدلهای مورد نظر خود را انتخاب کرده و از محیط توسعه استفاده کنند، بهطوری که اجزای آن بهصورت یکپارچه با هم کار میکنند. ربیعی همچنین اعلام کرد که در نسخه بعدی، ایمیل و سرویسهای کاملتری برای کاربران فنی، امکان فانتومکردن مدلها، رگگذاری، تگگذاری و سایر عملیات مورد نیاز فراهم میشود.
مجری سکوی ملی هوش مصنوعی به شرکتها توصیه میکند که از مدلهای کوچک (Small Language Model) استفاده کنند، زیرا این مدلها برای ۹۹ درصد پروژهها کافی هستند و نیازی به مدلهای بزرگ ۶۰۰ طرح میلیاردی ندارند. وی توضیح داد که حدود ۱۲ مدل در دسترس است و در صورت نیاز به مدلها، مسائل مربوط به لایسنسینگ رعایت و مدلها دارای مجوزهایی مانند Apache 2 یا MIT هستند.
ربیعی اظهار کرد که تمام خدمات API میشود و کاربران میتوانند از دو تا سه محیط گرافیکی ساده برای اجرای سیستمهای خود بهرهبرداری کنند. او میکند که محیطها یکپارچه هستند و کاربران میتوانند از داخل محیط، پروژههای خود را مدیریت کنند.
وی همچنین توصیه میکند که کاربران از پردازش خام جیپییو استفاده نکنند، چرا که این روش بهرهوری لازم را ندارد و از منابع محدود میکند. سکوی ملی هوش مصنوعی دارای یک داشبورد کامل برای ادمینها است که میزان تمرین، مصرف منابع و سایر شاخصها را میدهد و به کاربران امکان کنترل کامل را میدهد.
ربیعی همچنین برای امضای ضمیمه قرارداد قبل از شروع پروژهها با استفاده از خدمات ضروری است، زیرا پردازش مستقیم بدون استفاده از سکو ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. او این موضوع را به پالایش نفت تشبیه کرد و گفت که نفت خام قابل استفاده است، اما پالایش آن ارزش افزوده بیشتری دارد.
عبدالحسین بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه اقتصاد دانشبنیان، در ادامه این نشست اظهار داشت که اوایل شهریورماه، وزارت صنعت، معدن و تجارت فراخوانی برای بکارگیری هوش مصنوعی در بخشهای تجاری منتشر شده، پیشنهادهای خوبی از مجموعهها و ستاد هوش مصنوعی ارائه شده است.
وی افزود که با توجه به درخواستهای دریافتی، مدت زمان این فراخوان یک ماه دیگر مورد بررسی قرار میگیرد تا نتایج بهتری پیدا کند و پیشنهادهای بهتری برای آنها پیشنهاد شود. بهرامی ادامه داد که این پروژه با همکاری ستادهای تخصصی در حال پیگیری است و امیدوار است که با فراخوانهایی که در دستور کار معاونت علمی قرار دارند، در نیمه دوم سال تحولات برنامههای پیشبرد برنامههای اقتصادی و صنعتی کشور رقم بخورد.