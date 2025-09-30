باشگاه خبرنگاران جوان - علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در همایش نبرد حقوقی علیه جنایات بین المللی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس ضمن قدردانی از تلاش همه نهادهایی که برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا گام برداشتهاند، گفت: با هماهنگی کامل دستگاههای دولتی، قضایی، نیروهای مسلح و سایر بخشها، امروز ترکیبی قوی برای پیگیری حقوقی و قضایی جنایات رژیم صهیونیستی در عرصه بینالمللی شکل گرفته است. این اقدام در تاریخ بیسابقه بوده و بر اساس باورهای دینی و انسانی و با استفاده از تمام ظرفیتهای مرکز وکلای قوه قضاییه دنبال میشود.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم حقوقی تصریح کرد: خطاب رهبری به قوه قضاییه به معنای محدود بودن این مأموریت به یک نهاد نیست. همه دستگاهها از جمله دولت، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر بخشهای مرتبط موظف هستند این تکلیف را به انجام رسانند.
القاصی با بیان اینکه سردمداران رژیم صهیونیستی تحت تعقیب دادگاه بینالمللی کیفری هستند، افزود: این دادگاه حکم بازداشت این جنایتکاران جنگی را صادر کرده است. هرچند این حکم به دلایل مختلف اجرا نشده، اما بسیاری از کشورها ورود آنان را ممنوع کردهاند. اگر این اقدامات در سطح جهانی هماهنگ شود، اجماع عمومی علیه این جنایتکاران شکل خواهد گرفت.
وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی بیش از یک سال است نسلکشی در فلسطین را ادامه میدهد. شمار شهدا و کشتهشدگان غزه از مرز ۶۵ هزار نفر گذشته و تمام اماکن و زیرساختها تحت بمبارانهای پیدرپی قرار گرفتهاند. این فاجعه باید هم در عرصه داخلی و هم در سطح بینالمللی بهطور جدی پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به سابقه جنایات آمریکا در ایران گفت: جنایات آمریکا تنها به دوران پس از انقلاب محدود نمیشود. در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز شاهد دخالت مستقیم آمریکا بودیم. دادگاه ویژه رسیدگی به کودتای ۲۸ مرداد در ماههای اخیر در شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار و دولت آمریکا به پرداخت خسارات مادی و معنوی محکوم شد. این دادگاه نمونهای از پیگیری جنایات آمریکا علیه ملت ایران قبل از انقلاب اسلامی بود.
وی افزود: پس از انقلاب اسلامی نیز این حتی پیش از جنگ ۱۲روزه نیز جنایات ادامه داشته است. چه به صورت مستقیم و چه با اجیر کردن مزدوران در منطقه، آمریکا و رژیم صهیونیستی بارها علیه ملت ایران و جبهه مقاومت اقدام کردهاند. تاکنون حدود ۶۰۰پرونده حقوقی و کیفری، ۴۳۰ پرونده حقوقی قبل از جنگ ۱۲روزه علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی تشکیل شده است که منجر به صدور حدود ۱۷۰ رأی و حکم محکومیت شده است. با وجود موانع در اجرای این احکام، در یک پرونده موفق شدیم حدود ۴ هزار میلیارد تومان از اموال آمریکا را توقیف و در صندوق دادگستری ثبت کنیم که طبق قانون باید بین شکات و محکوم لهم تقسیم شود.
القاصی با تأکید بر ضرورت تصویب قوانین تکمیلی در این حوزه گفت: اجرای احکام علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی ممکن است با محدودیتهایی همراه باشد، اما تجربه نشان داده است که در چند پرونده این احکام اجرا شدهاند؛ بنابراین لازم است قوانین لازم برای رسیدگی سریعتر در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد.
وی درباره اقدامات ساختاری توضیح داد: دادگستری استان تهران بهعنوان مرجع اصلی رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر انتخاب شده و شعبه ویژهای در مجتمع قضایی شهید بهشتی برای دعاوی حقوقی علیه رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا اختصاص یافته است. تاکنون ۱۵ شکایت از سوی سازمانها، نهادها، وزارتخانهها و اشخاص حقوقی و نیز ۴۵ شکایت از اشخاص حقیقی به دادسرای تهران ارجاع شده و در حال رسیدگی است.
وی گفت: شکایات در چند دسته تقسیم میشود، گروه اول: شکایات مربوط به شهدا و مجروحین جنگ تحمیلی از نیروهای نظامی و مردمی، بیش از هزار شهید و بیش از ۵ هزار مجروح، گروه دوم، شکایات مربوط به آحاد ملت ایران بهعنوان شهروندانی که در اثر حملات وحشیانه متحمل خسارت روحی و روانی شدهاند. گروه سوم، شکایات مربوط به خسارات وارد شده به قوه قضاییه، زندانها و تجهیزات آن.
گروه چهارم، شکایات مربوط به ۶۴ واحد تولیدی و صنعتی که در اثر حملات رژیم صهیونیستی دچار خسارات عمده و اساسی شدهاند، گروه پنجم، شکایات مربوط به نهادهای دولتی از جمله ادارات و نهادهای دولتی و وزارتخانهها و شبکه بانکی کشور.
القاصی خاطرنشان کرد: مستندسازی و کارشناسی خسارات این واحدها با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی، بنیاد شهید، بسیج و سایر نهادهای مسئول در حال انجام است. ریاست قوه قضاییه نیز بر لزوم تسهیل جبران خسارات واحدهای تولیدی از طریق معافیتهای قانونی و حمایتهای مالی تأکید داشتهاند.
رئیس کل دادگستری تهران افزود: با جمعآوری مستندات فراوان، تشکیل پروندههای قضایی مستند و انتقال آن به دادگاههای ویژه، میتوانیم نبرد حقوقی علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا را در فرایندی کاملاً قانونی و عادلانه ادامه دهیم و احکام متقن صادر کنیم.
وی در پایان با قدردانی از مرکز وکلای قوه قضاییه و سایر نهادهای همکار گفت: این همکاران بدون چشمداشت و صرفاً بر اساس وظیفه انسانی و ملی وقت گذاشتند. انشاءالله با هماهنگیهای بینبخشی، پیگیریها در محاکم داخلی و بینالمللی به نتیجه برسد و احکام لازم علیه جنایتکاران رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا صادر شود.
منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه