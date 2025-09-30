فرماندار عجب شیر از افزایش ازدواج و کاهش طلاق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌ امیرعباس سلطانپور در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی گفت: آمار ازدواج در شش‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۴ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: آمار طلاق در این مدت ۳۴.۲ درصد کاهش یافته و نسبت ازدواج به طلاق ۳.۶ است.

وی گفت: آمار تولد در شهرستان ۱۴.۹ درصد کاهش و آمار فوت ۱۵.۲ درصد افزایش داشته که در مقایسه با میانگین استانی وضعیت بهتری را نشان می‌دهد.

فرماندار عجب شیر خواستار تغییر نگرش فرهنگی جامعه و رسانه‌ها نسبت به ازدواج و فرزندآوری شد و تاکید کرد سیاست‌های اقتصادی به تنهایی کافی نیست و افزود:جمعیت در حوزه امنیتی نیز نقشی تعیین‌کننده دارد.

برچسب ها: ثبت وقایع حیاتی ، افزایش ازدواج
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
عجب شیرایی اند
