حماس بررسی طرح صلح ترامپ برای غزه را آغاز کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مقام مطلع فلسطینی به خبرگزاری فرانس پرس تایید کرد که جنبش حماس امروز سه‌شنبه، بررسی طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای صلح در نوار غزه را در چارچوب ریاست خود و با مشارکت گروه‌های فلسطینی آغاز کرده است.

این مقام که به حماس نزدیک است، گفت: این جنبش امروز یک سری مشورت‌ها را در چارچوب رهبری سیاسی و نظامی خود در داخل و خارج از فلسطین آغاز می‌کند و جنبش یک پاسخ ملی که نماینده خود و گروه‌های مقاومت باشد، ارائه خواهد داد و اشاره کرد که مشورت‌ها ممکن است چند روز طول بکشد.

پیش از این در امروز، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از تلاش‌های دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ استقبال و ادعا کرد: ما به توانایی ترامپ برای یافتن راهی به سوی صلح اطمینان داریم و تعهد خود را برای پایان دادن به جنگ و دستیابی به توافقی جامع با آمریکا و شرکا تجدید می‌کنیم.

شامگاه گذشته، کاخ سفید جزئیات طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، را برای پایان دادن به جنگ نسل‌کشی رژیم تروریستی اسرائیل علیه نوار غزه اعلام کرد. در این طرح آمده است که تمامی اسرای صهیونیستی ظرف ۷۲ ساعت پس از اعلام علنی پذیرش توافق توسط طرفین، آزاد خواهند شد.

منبع: النشره