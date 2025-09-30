مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با شروع بارش رگباری باران از عصر امروز و احتمال وقوع سیلاب در استان، مردم از مستقر شدن در حاشیه رودخانه‌ها تا پنجشنبه خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان _  محمد دادرس گفت: با نفوذ تدریجی سامانه بارشی به آسمان گیلان، بارش شدید باران، همراه با رعد و برق، وزش باد و احتمال بارش تگرگ از عصر امروز در استان آغاز شده و تا صبح پنج شنبه ادامه دارد.

وی از صدور هشدار سطح نارنجی در گیلان برای این مدت خبر داد و افزود: به دلیل شدت بارش‌ها، آبگرفتگی معابر و بالاآمدن سطح آب رودخانه‌ها، مردم و مسافران از مستقر شدن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و کشاورزان و گلخانه داران تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت به محصولات خود بکاربرند.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه با شروع بارش‌ها از عصر امروز، دمای هوای استان ۳ تا ۶ درجه در مناطق مختلف کاهش می‌باید، افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج حداکثر ۲ متر، برای فعالیت‌های دریانوردی تا پنج شنبه نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه استان در شبانه روز گذشته منجیل با ۲۶ درجه دما و خنک‌ترین منطقه، دیلمان با ۸ درجه دما گزارش شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۸ درصد است.

وی گفت: فعالیت این سامانه بارشی از پنجشنبه به تدریج کاهش یافته و اواخر وقت جمعه از گیلان خارج می‌شود.

منبع: خبرگزاری صداوسیما 

