باشگاه خبرنگاران جوان - سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در همایش چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس به نقش کلیدی آموزش و پرورش در دوران دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: به نظر من آموزش و پرورش یک وزارتخانه استثنایی است که در جمهوری اسلامی باید بیش از اینها به آن توجه میکردیم.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با اشاره به جمعیت بیش از ۱۵ میلیون نفری دانشآموزان در کشور، افزود: آینده کشور در دستان آنهاست و اگر میخواهیم موفق شویم، باید از آموزش و پرورش و حتی مهدهای کودک آغاز کنیم. خود را خادم آموزش و پرورش میدانیم و برای کمک به این مجموعه آمادهایم.
سردار کارگر با بیان اینکه رهبر انقلاب همواره به دو قشر نوجوان و جوان تأکید دارند، ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ در دیدار با فرماندهان، رهبر معظم انقلاب فرمودند همانطور که رزمندگان دفاع مقدس را درک میکنید، نوجوانان و جوانان هم باید آن دوران را بفهمند. مسیری دشوار است، اما باید از آموزش و پرورش شروع کرد.
وی گفت: در دوران دفاع مقدس با وجود ۳۶ هزار شهید دانشآموز و معلم، مدرسه تعطیل نشد و حتی کنکور برگزار شد. مجموعه آموزش و پرورش از جمله نهادهایی بود که در خط مقدم ایستاد. در جنگ ۱۲ روزه نیز برخی تصور کردند مدارس تعطیل بودند، اما آموزش و پرورش نشان داد که پای کار ایستاده و نقشی اساسی در مقاومت ایفا کرد.
سردار کارگر جنگ ۱۲ روزه را نقطه درخشان دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: این جنگ، هرچند از نظر زمانی کوتاه بود، اما آموزههای بزرگی برای ایران و جهان داشت. جمهوری اسلامی در چشم جهانیان آمد و اقتداری بینظیر را در این بازه کوتاه نشان داد. رهبر معظم انقلاب همیشه قضاوت درستی درباره مردم دارند و در این جنگ نیز نقش رهبری، مردم، دولت، قوا و نیروهای مسلح بسیار درخشان بود. دولت با وجود مشکلات ایستاد و مردم نیز فوقالعاده عمل کردند.
وی با اشاره به پاسخ سریع جمهوری اسلامی در این جنگ گفت: تحلیل نظامیان این بود که اگر ایران پاسخ دهد، چند روز زمان میبرد، اما از صبح شروع شد و از ظهر موشکها شلیک شد این در نظامات دنیا بیسابقه بود و نتیجه زحمات شهداست. دولت علیرغم مشکلات، سریع خود را پیدا کرد و مردم نیز خودجوش وارد میدان شدند. ۱۲ روزی که در تاریخ ایران بهعنوان نقطهای درخشان ثبت خواهد شد. یکی از پیامهای مهم این جنگ این بود که دنیا فهمید جمهوری اسلامی در دفاع از کشور قاطع است و با هیچکس شوخی ندارد. تصمیمات درست با رهبری معظم انقلاب گرفته شد و پیشبینیهای ایشان دقیق و راهبردی بود.
وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروز آمادهتر از همیشه هستند و اگر رژیم صهیونیستی یا هر قدرت شیطانی دیگری اقدامی علیه ایران انجام بدهد، شدیدتر از دفعه قبل ضربه خواهد خورد. پیروز اصلی این نبرد، مردم ایران بودند و باید قدردان آنها باشیم.
سردار کارگر ادامه داد: جوانان امروز در خانوادهها تأثیرگذار هستند. اگر به اقتصاد و معیشت توجه نکنیم، نمیتوانیم آموزش و پرورش را هم تقویت کنیم. الان وقت آن است که دستبهدست هم دهیم و به کشورمان افتخار کنیم.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خاطرنشان کرد: به ایرانی بودنمان، به شهدا، و به مقاومتمان افتخار میکنیم. اگرچه ضربه دیدیم، اما این شهدا جبرانناپذیرند. آموزش و پرورش نقش مهمی در ادامه مقاومت دارد و باید آن را تقویت کرد.
