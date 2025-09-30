باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، اظهار داشت که عذرخواهی اسرائیل بابت حمله‌ای که دوحه را هدف قرار داد، به منزله اعتراف به گناه نخست‌وزیر اسرائیل و یک تضمین برای عدم تکرار آن در آینده است.

الانصاری در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی گفت: عذرخواهی از قطر، گام اول بود. مهم‌تر از آن، وعده‌های امنیتی است که آمریکا داد و تعهد اسرائیل به عدم حمله مجدد به کشور ما. عذرخواهی، اگرچه نمادین است، اما اعتراف نتانیاهو به گناه تلقی می‌شود و بنابراین، بخشی از تعهد به عدم حمله مجدد به ما است که یک شرط اساسی برای ما محسوب می‌شود.

الانصاری خاطرنشان کرد که پس از حل و فصل این وضعیت، قطر بنا به درخواست آمریکا، مذاکرات با حماس را به عنوان میانجی از سر گرفته است. شامگاه دوشنبه، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر با دفتر سیاسی جنبش حماس و رئیس اطلاعات مصر دیدار کرد و پیشنهاد صلح آمریکا را به آنها ارائه داد.

الانصاری طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را معقول توصیف کرد و اشاره نمود که این طرح چشم‌اندازی برای یک راه‌حل نهایی برای جنگ در غزه ارائه می‌دهد.

وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای مطبوعاتی توضیح داد که نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در تماسی که با مقامات آمریکایی داشت، رد کامل و قاطع هرگونه تعدی به حاکمیت کشور قطر تحت هر شرایطی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد که حفاظت از شهروندان و ساکنان قطر، اولویت اصلی است.

منبع: رای الیوم