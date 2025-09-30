نمایندگان مازندران در هفته نخست گروه دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور مقابل هم به تساوی رضایت دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - دیدار تیم‌های نساجی مازندران و پاسارگاد مازندران در هفته نخست گروه دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور که در ورزشگاه شهدای سیمرغ برگزار شد، بدون ردوبدل شدن گلی به پایان رسید.

در دیگر بازی‌های برگرار شده گروه دوم مسابقات، تراکتورسازی تبریز در خانه با نتیجه ۲ بر ۱ به مدرسه عالی حرفه‌ای مشهد باخت.

در شهرآورد اصفهان، سپاهان با ۳ گل ذوب آهن را مغلوب کرد.

به دلیل حضور ۷ تیم در گروه دوم، ملوان بندرانزلی در هفته استراحت داشت.

در فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور، ۱۵ تیم در ۲ گروه ۷ و ۸ تیمی رقابت می‌کنند.

نساجی مازندران و پاسارگاد مازندران در گروه دوم با تیم‌های ذوب آهن اصفهان، سپاهان اصفهان، مدرسه عالی حرفه‌ای بابک مشهد، ملوان بندرانزلی و تراکتورسازی تبریز، رو‌به‌رو خواهند شد.

فولاد خوزستان، استقلال خوزستان، شهر راز شیراز، شاهین بندرعامری، گل گهر سیرجان، مس رفسنجان، مرزداران میرجاوه و مس کرمان، تیم‌های حاضر در گروه اول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور هستند.

در پایان مسابقات از هر گروه ۲ تیم به مرحله دوم صعود خواهند کرد.

همچنین از هر گروه ۱ تیم و در مجموع ۲ تیم به لیگ دسته اول جوانان باشگاه‌های کشور سقوط می‌کنند.

