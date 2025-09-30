دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رژیم صهیونی و آمریکا برای هجوم به ایران، نزدیک به ده سال برنامه‌ریزی کرده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید بر لزوم گرامیداشت دفاع مقدس گفت: نباید مقاومت ملت ایران در ۸ سال دفاع مقدس به فراموشی سپرده شود.

وی با اشاره به پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: جنگ اخیر هم دفاع مقدس دیگری بود که ملت ایران از آن پیروز و سربلند خارج شد. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دو قدرت اتمی دنیا به جنگ ملت ایران آمدند و آنچه پیروزی ایران را تضمین کرد تدبیر و اقتدار بی‌نظیر فرماندهی معظم کل قوا، انسجام و اتحاد تحسین برانگیز ملت و آمادگی، فداکاری و اقدام اعجاب آمیز نیرو‌های مسلح بود که در پرتو «نصرت الهی» جنگ را با پیروزی قطعی ایران به پایان برد.

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: دشمن از روز سوم جنگ به شکست خود پی برد و از روز پنجم رسماً به دنبال آتش بس بود. در قاموس نظامی درخواست آتش بس از طرف مهاجم به معنای شکست اوست.

 ذوالقدر در ادامه اظهار کرد: رژیم صهیونی و امریکا برای این هجوم، نزدیک به ده سال برنامه‌ریزی کرده بودند که با حمله هوایی از خارج و ایجاد اغتشاش و بی‌نظمی در داخل به خیال خام خود نظام جمهوری اسلامی را براندازی کنند! که دفاع قهرمانانه نیرو‌های مسلح و وحدت و انسجام و پشتیبانی مردم از نیرو‌های مسلح این توطئه را ناکام گذاشت و دشمن متحمل یک شکست فضاحت بار و تاریخی شد. 

وی در تشریح دستاورد‌های دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس ۸ ساله توانست به حدود ۲ قرن شکست، ذلت و حقارت تاریخی ملت ما پایان دهد.

وی ادامه داد: ملت ایران از ابتدای دوران قاجار با شکست در اغلب جنگ‌ها و منازعات، گرفتار نوعی ذلت و حقارت تاریخی شد و در اثر آن بخش‌های وسیعی از سرزمین خود را از دست داد. قرارداد‌های ننگین گلستان و ترکمنچای نتیجه چنین وضعیتی بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در جنگ‌های جهانی به ویژه جنگ دوم جهانی نیز علی رغم اینکه ایران اعلام بی طرفی کرده بود، دولت‌های متخاصم، از شمال و جنوب شهر‌های ایران را یکی پس از دیگری تصرف و بی هیچ مقاومتی از سوی ارتش به تهران رسیدند و شاه مملکت را عزل و به خارج تبعید کردند!

 ذوالقدر در ادامه گفت: ملت ایران در حماسه عظیم خود در ۸ سال دفاع مقدس قدرت واقعی خود را نشان داد و به عزت و افتخار رسید و به این حقارت تاریخی پایان داد و این بزرگ‌ترین دستاورد دفاع مقدس بود که استقلال و امنیت کشور را در طول سال‌های پس از جنگ تا به امروز تضمین کرده است.

وی تاکید کرد: صولت، صلابت و اقتدار ایران، برآمده از جهاد بزرگ و پیروزمندانه‌ای است که ملت ایران در دفاع مقدس پشت سر گذارد و طی آن روحیه خود را بازیافت و ایران به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای تبدیل شد که هیچگاه تسلیم شدنی و شکست پذیر نیست.

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در شرایطی که ملت ایران درگیر ساماندهی به وضعیت کشور پس از انقلاب بود و نظام جمهوری اسلامی هنوز شکل نگرفته و مستقر نشده بود و ارتش در حال بازسازی بود و آمادگی برای ورود به جنگ و مقابله با هجوم بیگانه نداشت، رژیم بعث عراق با حمایت و پشتیبانی قدرت‌های جهانی (شرق کمونیستی و غرب سرمایه‌داری) جنگ با ایران را آغاز کرد.

 ذوالقدر تصریح کرد: دشمن در شروع جنگ در تمامی ابعاد بر ما برتری داشت در سازمان رزم، در سلاح و تجهیزات جنگی، اشراف اطلاعاتی، منابع مالی و حمایت‌های منطقه‌ای و جهانی، اما به رغم تمامی برتری ها، جمهوری اسلامی و ملت قهرمان ایران در یک جنگ نمایان و دفاع مقدس با دست خالی، بدون هیچ کمک خارجی، تنها به اتکاء ایمان و توانمندی‌های ذاتی خود و در پرتو نصرت و امداد الهی، شکست را بر دشمن تحمیل و پیروزی را از آن خود کرد.

در این مراسم از یکی از رزمندگان جانباز تقدیر شد و یکی از راویان جنگ به بیان خاطراتی از دفاع مقدس ۸ ساله و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پرداخت.

منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام

