مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌های سرزده و مستمر کارشناسان تنظیم بازار و بازرسی از فروشگاه‌های عرضه مرغ گرم در سطح شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سمیه حسنی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: تلاش می‌کنیم با تشدید نظارت بر بازار عرضه اقلام اساسی و مایحتاج مردم، قیمت‌ها را کنترل کنیم و در این مسیر شهروندان هم باید هرگونه گران‌فروشی را به مراجع ذیربط گزارش دهند.

او افزود: با توجه به نوسانات قیمت مرغ و اهمیت تامین و توزیع مرغ گرم دولتی با قیمت مصوب، نظارت‌های گروهی جهاد کشاورزی شهرستان با حضور مسئول تنظیم بازار جهاد کشاورزی بهشهر و همکاری کارشناسان فرمانداری، صمت، تعزیرات و بسیج اصناف در سطح شهر بصورت مستمر از فروشگاه‌های عرضه کالا‌های اساسی انجام می‌شود.

