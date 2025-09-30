باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سمیه حسنی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: تلاش میکنیم با تشدید نظارت بر بازار عرضه اقلام اساسی و مایحتاج مردم، قیمتها را کنترل کنیم و در این مسیر شهروندان هم باید هرگونه گرانفروشی را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
او افزود: با توجه به نوسانات قیمت مرغ و اهمیت تامین و توزیع مرغ گرم دولتی با قیمت مصوب، نظارتهای گروهی جهاد کشاورزی شهرستان با حضور مسئول تنظیم بازار جهاد کشاورزی بهشهر و همکاری کارشناسان فرمانداری، صمت، تعزیرات و بسیج اصناف در سطح شهر بصورت مستمر از فروشگاههای عرضه کالاهای اساسی انجام میشود.