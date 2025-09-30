باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کاخ سفید طرحی بیست بندی را برای آنچه خاتمه دادن به تهاجم اسرائیل به غزه ادعا می شود، ارائه کرده است که بر اساس آن، تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس، در اداره موقت نوار غزه — در ابتدا بدون مشارکت مستقیم تشکیلات خودگردان فلسطین — مشارکت خواهد داشت.

این نهاد انتقالی که توسط دونالد ترامپ هدایت خواهد شد، «هیئت صلح» نامگذاری شده است.

بلر در گذشته به دلیل ترکیبی از عوامل شامل جنگ عراق، شکست در فراخوانی آتش‌بس در درگیری اسرائیل و لبنان، و توافق بلر-براون مجبور به استعفا از سمت خود شد.

نقش بلر در «هیئت صلح» به دلیل نحوه هدایت سیاست‌هایش نسبت به فلسطینیان در دوران تصدی‌اش بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، مورد سوءظن است. وی پس از آن، نماینده چهارگانه (کوارتت) در خاورمیانه بود. کوارتت که در پاسخ به انتفاضه دوم ایجاد شد، عمدتاً بی‌اثر بود و به طور مداوم به دلیل تقویت معادلات استعماری قدرت مورد انتقاد قرار می‌گرفت.

در طول دوره تصدی او به عنوان نماینده کوارتت در سال ۲۰۱۲، مقامات فلسطینی گفتند: «تونی بلر نباید این را به طور شخصی تلقی کند، اما او باید میز خود را در دفتر نماینده کوارتت در بیت‌المقدس جمع کند و به خانه برود.» آنها کار او در کوارتت را «بی‌فایده، بی‌فایده، بی‌فایده» خواندند.

اخیراً نیز نقش او در طرح‌های ترامپ برای غزه از سوی فلسطینیان و مدافعان حقوق فلسطین در سراسر جهان مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.

مصطفی برغوثی، دبیرکل ابتکار ملی فلسطین، به واشنگتن پست گفت: «ما قبلاً تحت استعمار انگلیس بوده‌ایم. او [بلر]در اینجا شهرت منفی دارد. اگر شما از تونی بلر نام ببرید، اولین چیزی که مردم به آن اشاره می‌کنند جنگ عراق است.»

بر اساس طرح منتشرشده توسط کاخ سفید، «هیئت صلح» چارچوب را تعیین و بودجه بازسازی غزه را تا زمانی که تشکیلات خودگردان فلسطین برنامه اصلاحات خود را — همانطور که در پیشنهادات مختلف از جمله طرح صلح ترامپ در سال ۲۰۲۰ و پیشنهاد مشترک عربستان و فرانسه طرح شده است — تکمیل کند و بتواند به طور امن و مؤثر کنترل غزه را بازپس گیرد، مدیریت خواهد کرد.

با این حال، نقش بلر در این نهاد انتقالی بین‌المللی با توجه به سابقه چند دهه‌ای او در رویکرد سیاستی نسبت به فلسطین و آزادی مردمش تحت بررسی است.

اوایل امسال، مؤسسه تونی بلر از یک طرح پس از جنگ برای غزه حمایت کرد که شامل احیای اقتصاد این منطقه تحت محاصره با یک «ریویرای ترامپ» و یک «منطقه هوشمند ایلان ماسک» می‌شد. این طرح همچنین پیشنهاد کرده بود که به نیم میلیون فلسطینی پول داده شود تا سرزمین خود را ترک کنند و سرمایه‌گذاران خصوصی را برای توسعه غزه به عنوان یک مقصد توریستی درآمدزا جذب کند.

منبع: العربیه انگلیسی