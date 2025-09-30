نقش بلر در «هیئت صلح» به دلیل نحوه هدایت سیاست‌هایش نسبت به فلسطینیان در دوران تصدی‌اش بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، مورد سوءظن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کاخ سفید طرحی بیست بندی را برای آنچه خاتمه دادن به تهاجم اسرائیل به غزه ادعا می شود، ارائه کرده است که بر اساس آن، تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس، در اداره موقت نوار غزه — در ابتدا بدون مشارکت مستقیم تشکیلات خودگردان فلسطین — مشارکت خواهد داشت.

این نهاد انتقالی که توسط دونالد ترامپ هدایت خواهد شد، «هیئت صلح» نامگذاری شده است.

بلر در گذشته به دلیل ترکیبی از عوامل شامل جنگ عراق، شکست در فراخوانی آتش‌بس در درگیری اسرائیل و لبنان، و توافق بلر-براون مجبور به استعفا از سمت خود شد.

نقش بلر در «هیئت صلح» به دلیل نحوه هدایت سیاست‌هایش نسبت به فلسطینیان در دوران تصدی‌اش بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، مورد سوءظن است. وی پس از آن، نماینده چهارگانه (کوارتت) در خاورمیانه بود. کوارتت که در پاسخ به انتفاضه دوم ایجاد شد، عمدتاً بی‌اثر بود و به طور مداوم به دلیل تقویت معادلات استعماری قدرت مورد انتقاد قرار می‌گرفت.

در طول دوره تصدی او به عنوان نماینده کوارتت در سال ۲۰۱۲، مقامات فلسطینی گفتند: «تونی بلر نباید این را به طور شخصی تلقی کند، اما او باید میز خود را در دفتر نماینده کوارتت در بیت‌المقدس جمع کند و به خانه برود.» آنها کار او در کوارتت را «بی‌فایده، بی‌فایده، بی‌فایده» خواندند.

اخیراً نیز نقش او در طرح‌های ترامپ برای غزه از سوی فلسطینیان و مدافعان حقوق فلسطین در سراسر جهان مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.

مصطفی برغوثی، دبیرکل ابتکار ملی فلسطین، به واشنگتن پست گفت: «ما قبلاً تحت استعمار انگلیس بوده‌ایم. او [بلر]در اینجا شهرت منفی دارد. اگر شما از تونی بلر نام ببرید، اولین چیزی که مردم به آن اشاره می‌کنند جنگ عراق است.»

بر اساس طرح منتشرشده توسط کاخ سفید، «هیئت صلح» چارچوب را تعیین و بودجه بازسازی غزه را تا زمانی که تشکیلات خودگردان فلسطین برنامه اصلاحات خود را — همانطور که در پیشنهادات مختلف از جمله طرح صلح ترامپ در سال ۲۰۲۰ و پیشنهاد مشترک عربستان و فرانسه طرح شده است — تکمیل کند و بتواند به طور امن و مؤثر کنترل غزه را بازپس گیرد، مدیریت خواهد کرد.

با این حال، نقش بلر در این نهاد انتقالی بین‌المللی با توجه به سابقه چند دهه‌ای او در رویکرد سیاستی نسبت به فلسطین و آزادی مردمش تحت بررسی است.

اوایل امسال، مؤسسه تونی بلر از یک طرح پس از جنگ برای غزه حمایت کرد که شامل احیای اقتصاد این منطقه تحت محاصره با یک «ریویرای ترامپ» و یک «منطقه هوشمند ایلان ماسک» می‌شد. این طرح همچنین پیشنهاد کرده بود که به نیم میلیون فلسطینی پول داده شود تا سرزمین خود را ترک کنند و سرمایه‌گذاران خصوصی را برای توسعه غزه به عنوان یک مقصد توریستی درآمدزا جذب کند.

منبع: العربیه انگلیسی

برچسب ها: تونی بلر ، شهر غزه
خبرهای مرتبط
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
استقبال چندین کشور عرب و مسلمان از طرح غزه ترامپ!
واکنش تونی بلر به گزارش شبکه اسرائیل درباره انتقال مردم غزه به کشور‌های دیگر
هشدار وزارت خارجه فلسطین به تونی بلر درباره دخالت در ادعای تخلیه داوطلبانه مردم غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
ان شاءالله مردم فلسطین دیگه عاقبت بخیر بشن
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
خبیث تروربست
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
این همه شهید بمباران که یه انگلیسی کثیف بیاد برغزه حکمرانی کنه
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۷:۵۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
خبری جالب و قابل تاملی بود که این طفل زاییده انگلیس باعث شد که خودش از خواب غفلت بیدار شود و وجدان نداشته اش به درد امده و وارد گود شود گذشته از اهداف پلید استعمار پیر جهان می توان حرکتی جهت نجات نتانیاهو از منجلابی که اینک در ان گرفتار شده می توان باشد که اوضاع اسرائیل مخصوصا شخص نتانیاهو انقدر خیط است که دل او را به درد اورده و برای نجات نتانیاهو وارد میدان شده است
۱
۵
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۱۷:۴۷ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
چهره منفور از نگاه yjc ؟ پس این خبر فاقد اعتبار و اهمیته
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
تمام نقشه های شوم سالخورده ترامپ
اب در هاون کوبیدن نیست
بجز فتنه .دسیسه و اتش بیار معرکه .چیز مثبتی برای فلیسطیتی ها توش نیست
بعد هیچ کس ترامپ .بی بی نتیابو و تونی بلر را قبول ندارد
سه تا روباه ی مکار دم کوتاه هستند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
خبیث حرومزاده عمر تو هم مثل اسراییل تمومه
۰
۰
پاسخ دادن
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
آمریکا سیستم‌های ضد پهپاد به دانمارک ارسال می‌کند
کشته شدن ۹ نفر در حادثه‌ای در نیروگاه برق چنای هند
الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی
آخرین اخبار
صدور حکم غیابی اعدام برای رئیس جمهور سابق کنگو
نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف ناوگان صمود شد!
ترامپ: تعطیلی دولت آمریکا محتمل است
زلزله شدید ۶ ریشتری اندونزی را لرزاند
قطر: مواردی در طرح ترامپ نیاز به شفاف‌سازی و مذاکره دارد
اوپک گزارش‌ها در مورد افزایش تولید نفت را رد کرد
چین: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفیم
آمریکا سیستم‌های ضد پهپاد به دانمارک ارسال می‌کند
کشته شدن ۹ نفر در حادثه‌ای در نیروگاه برق چنای هند
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند
ترامپ: آمریکا از سوی روسیه «کمی» تهدید هسته‌ای شد
الزامی شدن ویزای کار برای اتباع خارجی
قطر: جلسه‌ای در مورد طرح غزه با حماس و ترکیه برگزار خواهد شد
عربستان آمادگی خود را برای همکاری با آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس در غزه اعلام کرد
ضرب الاجل ترامپ به حماس برای پاسخ به طرح غزه
جمهوری چک ورود دیپلمات‌های روسی را محدود می‌کند
۲ زخمی در پی عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری
جسد سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه در پاریس پیدا شد
بسته‌شدن گذرگاه تورخم در پی قطع اینترنت افغانستان
برکناری سراج‌الدین حقانی از وزارت کشور طالبان
طرح استراتژیک آسه آن برای کاهش وابستگی تجاری به آمریکا
بازگشت استعمار پیر: تونی بلر، چهره‌ای منفور در فلسطین، مأمور اداره غزه می‌شود
قطر: عذرخواهی اسرائیل اعتراف به گناه است
حماس بررسی طرح صلح ترامپ برای غزه را آغاز کرد
روسیه در واکنش به طرح ترامپ: خواهان نتیجه صلح‌آمیز در خاورمیانه هستیم
طرح صلح ترامپ برای غزه: نجات نتانیاهو و دفن رویای کشور فلسطین
نخاله: طرح ترامپ-نتانیاهو، نقشه آمریکا برای انفجار منطقه است
واکنش جنبش احرار به طرح ترامپ: ابزاری برای نجات نتانیاهو است
کشتی باری در عدن همچنان می‌سوزد
سقوط قیمت نفت درپی انتظار برای افزایش تولید اوپک پلاس