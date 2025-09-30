باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- علی باقر طاهرینیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه جلسه ۲۳۶ نقشه جامع علمی کشور توضیحاتی درباره مباحث مطرحشده ارائه کرد.
طاهری نیا در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون مطالب مطرح شده در جلسه مطرح کرد: «در این جلسه، در بخش تحلیل وضعیت تولید علم کشور، معاون پژوهشی وزارت علوم گزارشی از آخرین وضعیت تولید علم کشور ارائه داد؛ گزارشی که به تفکیک حوزههای موضوعی، نمایههای بینالمللی و پیشبینی افق پیشرو تنظیم شده بود و در واقع وضعیت کشور را تحلیل و آسیبشناسی میکرد».
به گفته طاهرینیا، در بخش بحث و گفتوگو و جمعبندیها، اعضا بر این نکته تأکید کردند که اگر نسبت اعتبارات هزینهشده در حوزه علم و فناوری با بروندادهای حاصل مقایسه شود، مجاهدت علمی پژوهشگران کشور آشکار میشود.
او افزود: «در حالی که مجموع اعتبارات هزینهشده در حوزه آموزش عالی بعضاً معادل بودجه یک دانشگاه بزرگ رقیب است، بروندادهای نظام علم و فناوری ما چندین برابر این اعتبار است و این نشاندهنده ایثار و مجاهدت دانشمندان ما در خدمت به نظام علم و فناوری کشور است».
وی ادامه داد: «بهرغم مضایق متعدد مالی که در کشور وجود دارد، توجه به علم و فناوری باید در عمل بهعنوان اولویت شناخته شود؛ بهگونهای که در تحقق تکالیف ناظر به این حوزه جدیت بیشتری داشته باشیم. تحقق سهم دو درصدی تحقیق و توسعه در بخش دولتی یا اجرای تکلیف تبصره ماده ۹۹ برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر اختصاص ۱۵ درصد اعتبارات به حوزه پژوهش، باید به جد مورد توجه قرار گیرد و در صحنه عمل پیاده شود. در صورتی که این تکالیف محقق شود، با توجه به توان بالای منابع انسانی پژوهشگر و ماهر، بروندادهای کشور چندین برابر افزایش خواهد یافت. اما اگر پشتوانه مالی و اعتبارات لازم جذب نشود، منابع انسانی ما بهرغم توانمندی، کارایی لازم را نخواهند داشت».
دبیر ستاد علم و فناوری در ادامه با اشاره به بخش دیگری از جلسه گفت: «در این بخش، دکتر زاهدی، وزیر سابق علوم، به تحلیل حکمرانی علم، فناوری و نوآوری پرداخت. مدلی که او ارائه داد، نشان میداد برای استقرار حکمرانی اثربخش علم، فناوری و نوآوری نیازمند عزم ملی و راهبردی هستیم. باید در سطوح مختلف دولتی و حاکمیتی به یک عزم واحد برسیم تا بخشهای مختلف و زنجیرههای مرتبط با نظام علم و فناوری و نهایتاً زیستبوم مناسب آن شکل گیرد. این موضوع نیز مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت و مقرر شد در جلسات بعدی ادامه یابد».
او همچنین درباره بخش پایانی جلسه اظهار داشت: «در این نشست، تحت عنوان تجلیل از خادمان علم و فناوری، از رئیس بنیاد علم و فناوری جمیلی تقدیر شد. ایشان در جلسه حضور داشتند و گزارشی از فعالیتهای خود ارائه دادند. فعالیتهایی که مبتنی بر ظرفیتهای علم و فناوری انجام شده و خروجی آن کاربست علم در فعالیتهای اقتصادی بوده است. برونداد و سرریز این فعالیتها نیز به شکوفایی و حمایت از استعدادهای جوان حوزه علم و فناوری منجر شده است. ایشان در واقع یک کارآفرین علمدوست و جواندوست هستند که توان مالی و سرمایه اقتصادی خود را در مسیر فناوری توسعه دادهاند و در این مسیر ظرفیتهایی ایجاد کردهاند که جوانان بااستعداد کشور در حوزه فناوری در قالبهای مختلف مورد حمایت قرار گیرند».