باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تعرفههای گمرکی اخیر که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در ۲۵ سپتامبر جاری وضع کرد، باعث نگرانی در محافل اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) شده است؛ منطقهای که آمریکا دومین بازار بزرگ صادراتی آن پس از چین محسوب میشود.
به گزارش مجله فارین افرز، در حالی که تعیین ارزش دقیق صادراتی که مستقیما تحت تأثیر تعرفههای جدید قرار میگیرند، دشوار است، تخمینها حاکی از آن است که این مبلغ به ۲۵ میلیارد دلار نزدیک است.
این مجله در ادامه گزارش داد که در مواجهه با این سیاستها، آسه آن یک برنامه استراتژیک برای آماده شدن برای یک جهان تجاری که به آمریکا وابسته نباشد، تدوین کرده است.
لازم به ذکر است که آسه آن، که وابستهترین منطقه به تجارت در جهان است، معتقد است که عقبنشینی آمریکا از نظام تجارت بینالمللی دردناک خواهد بود، اما تا زمانی که همکاری با ۸۷ درصد باقیمانده جهان ادامه یابد، مانع آن نخواهد شد.
این طرح شامل اولویتبندی تعمیق ادغام اقتصادی در داخل آسه آن از طریق اقداماتی مانند یکپارچهسازی گمرکی، تسهیل تجارت کالا و خدمات، گشایش بخشهای بیشتر برای سرمایهگذاری و همچنین ادغام بازارهای دیجیتال است. این رویکرد به دنبال تقویت قدرت بازار واحد آسه آن است تا فرصتهای تجاری آن در داخل منطقه افزایش یابد، همانطور که این نشریه بیان کرد.
علاوه بر تقویت ادغام داخلی، آسه آن به دنبال ایجاد روابط تجاری جدید با سایر نقاط جهان است. این مجله افزود که پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقهای (RCEP)، که ۱۵ کشور از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی را شامل میشود، یک ستون اصلی در این تلاشها است. آسه آن قصد دارد این توافق را برای گسترش و شامل شدن کشورهایی مانند هنگ کنگ، سریلانکا، شیلی و بنگلادش به کار گیرد.
آسه آن همچنین در حال کار بر روی نهاییسازی توافقات تجاری با کشورهای متعدد دیگری است؛ فارین افرز گزارش داد که قرار است یک توافق با کانادا تا پایان سال ۲۰۲۶ امضا شود.
همچنین، بهروزرسانی توافقنامه تجاری آسه آن با چین و توافقنامه با هند ممکن است ماه آینده امضا شود. آسه آن همچنین در حال بررسی تقویت توافقات با کره جنوبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس در آینده نزدیک است.
در سطح انفرادی نیز، کشورهای آسه آن شروع به پیشرفت سریع کردهاند. به عنوان مثال، اندونزی در روزهای ۲۳ و ۲۶ سپتامبر جاری به ترتیب توافقنامههای تجاری با اتحادیه اروپا و کانادا امضا کرد.
منبع: المیادین