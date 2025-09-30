باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برداشت پسته از باغات لرستان + فیلم

حدود ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت پسته رفت محصولی کم آب بر که در استان‌های کویری کشت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - استان لرستان هم چند سالی است که به جمع استان‌های پسته کار پیوسته است.

در لرستان بیش از ۵۵۴ هکتار باغ پسته وجود دارد که از میزان ۱۷۶ هکتار باربر است.

 

