برداشت پسته از باغات لرستان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0645 \u0686\u0646\u062f \u0633\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u062c\u0645\u0639 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0633\u062a\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u062f\u0631 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f5\u06f5\u06f4 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0628\u0627\u063a \u067e\u0633\u062a\u0647 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u06f1\u06f7\u06f6 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0631\u0628\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n