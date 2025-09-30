فرمانده انتظامی فارس گفت: کارمند متخلف یکی از بانک‌های شهرستان اوز به اتهام ۱۸۰ میلیارد تومان برداشت غیرمجاز، دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی فارس، بیان کرد: در پی گزارشات رسیده از نماینده یکی از بانک‌های خصوصی در شهرستان اوز مبنی بر برداشت وجه غیرقانونی توسط یکی از کارمندان، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی شهرستان اوز تحقیقات خود را آغاز کردند و مطلع شدند که این کارمند بانک از حساب تعدادی از مشتریان با ترفند خاصی مبلغ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال وجه نقد برداشت غیرقانونی کرده است.

فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: مأموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با هماهنگی مرجع قضایی، متهم را شناسایی و او را دستگیر کردند.

سردار ملکی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی فنی و تخصصی و مواجه شدن با ادله و مستندات به برداشت غیرمجاز و اختلاس در بانک اقرار کرد، گفت: او برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

برچسب ها: اختلاس ، برداشت غیرمجاز ، بانک ، برداشت وجه
