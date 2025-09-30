باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - معصومه محمدی مدیرکل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری به تشریح خدمات متنوع بهزیستی پرداخت که در چهار قالب اصلی به سالمندان ارائه می‌شود.

وی افزود: جمعیت سالمندان استان چهارمحال و بختیاری حدود ۱۱۸ هزار نفر است که از این تعداد بیش از ۱۶ هزار سالمند به صورت مستقیم از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند. البته خدمات ما محدود به این تعداد نیست و کلیه سالمندان استان می‌توانند از خدمات ما استفاده کنند.

محمدی بیان داشت: خدمات بهزیستی به سالمندان در چهار قالب اصلی ارائه می‌شود؛ نخست، سالمندان مقیم مراکز شبانه‌روزی که اقامتگاه دائمی آنهاست و سالمندان دارای شرایط ویژه فیزیولوژیکی و نیازمند نگهداری در این مراکز مستقر هستند.

وی تصریح کرد: قالب دوم، مراکز روزانه سالمندان است که به عنوان مراکز آموزشی و توانبخشی فعالیت می‌کنند. سالمندان به صورت روزانه به این مراکز مراجعه می‌کنند و خدمات آموزشی، فرهنگی، رفاهی، روانپزشکی و توانبخشی دریافت می‌کنند و سپس به منزل بازمی‌گردند. این مدل خدمات مطابق برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور است و نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های شایع سالمندی مانند آلزایمر، توهم و افسردگی دارد و همچنین تامین اوقات فراغت بهینه برای سالمندان را هدف قرار داده است.

مدیرکل بهزیستی استان قالب سوم خدمات را «خدمات در منزل» دانست و گفت: تیم سیار بهزیستی ماهیانه یک تا دو بار به بیش از هزار و هفتصد سالمند نیازمند مراجعه می‌کند و خدمات درمانی رایگان شامل ویزیت پزشک، پرستار، روانشناس و فیزیوتراپ را به آنها ارائه می‌دهد. همچنین در تهیه اقلام بهداشتی، دارویی و آزمایشگاهی این سالمندان حمایت‌های ویژه انجام می‌شود.

وی قالب چهارم خدمات به سالمندان را «ارتقای توانمندسازی» عنوان کرد و افزود: با توجه به روند رو به رشد سالمندی در استان، هدف ما ارتقای کیفیت زندگی سالمندان و پیشگیری از زندگی بیمارگونه دوران سالمندی است. این هدف از طریق آموزش‌های تخصصی توسط تسهیل‌گران آموزش دیده به سالمندان جهت زندگی سالم و فعال محقق می‌شود.

معصومه محمدی ضمن ابراز امیدواری از اینکه خدمات بهزیستی بتواند نقش موثری در افزایش رفاه و سلامت سالمندان استان ایفا کند، گفت: از سالمندان عزیز استان دعوت می‌کنیم تا با استفاده از این خدمات، دوران سالمندی سرشار از سلامت و نشاط را تجربه کنند.