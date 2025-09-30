باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از تفاوتهای اصلی اندروید و iOS، نمایش اطلاعات در نوار وضعیت است. درحالی که iOS به طراحی ساده و خلوت پایبند است، اندروید با آیکونهای مختلف مانند وایفای، شبکهی موبایل یا اعلانها فضای بیشتری را پر میکند.
در این میان، گاهی نمادهایی ناشناخته مثل آیکون کلید برای VPN نمایان میشوند. اما یکی از آیکونهای جالب در گوشی سامسونگ، نماد چشم است که به قابلیتهای بازخورد بصری یا همان Visual Feedback اشاره دارد.
از مهمترین قابلیتهای نماد چشم روی گوشیهای گلکسی میتوان به Smart Scroll اشاره کرد که اسکرول خودکار صفحه را با حرکت سر یا گوشی انجام میدهد. همچنین Smart Stay نمایشگر را تا زمانی که به آن نگاه میکنید، روشن نگه میدارد.
بهنوشتهی SlashGear، آیکون چشم نشان میدهد که گوشی با کمک حسگرها و دوربین سلفی این ویژگیها را فعال کرده است. البته معنای این نماد در برندهای دیگر میتواند متفاوت باشد و گاهی به حالتهایی مثل Eye Saver یا حتی هشدارهای حریم خصوصی اشاره دارد.
بااین حال، سامسونگ در نسلهای جدید گوشیهایش بسیاری از قابلیتهای مرتبط با نماد چشم را کنار گذاشته است و کاربران برای جایگزین باید از اپهایی مثل Caffeine استفاده کنند. Smart Stay اولینبار در گلکسی S3 معرفی شد، اما بهتدریج اهمیتش را در گوشیهای اخیر از دست داد.
منبع: زومیت