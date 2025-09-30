باشگاه خبرنگاران جوان - «احمد میدری» در همایش «برنامه کاهش حوادث ناشی از کار» به یاد جان باختن بیش از ۵۰ کارگر عزیز و یتیم شدن ۱۰۵ فرزند کارگران در معدن طبس تأکید کرد: این حوادث نباید به فراموشی سپرده شود.

وزیر کار اضافه کرد: برنامه حوادث ناشی از کار که در این همایش به آن خواهیم پرداخت دو ویژگی متمایز دارد؛ اول این که به تدوین برنامه متناسب با هر شهر و استان منجر می‌شود و دوم اینکه با جلب مشارکت ذی نفعان (کارگران و کارفرمایان) خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داد که تمرکزگرایی و تصور مدیریت همه‌چیز از تهران، به توهم دانایی منجر شده است و توهم دانایی را باید کنار بگذاریم.

وی افزود: این نگاه مانع استفاده از تجربه‌های محلی در کاهش حوادث ناشی از کار می‌شود.

میدری ادامه داد: این رویکرد نه تنها کارایی سیاست‌های ایمنی را کاهش می‌دهد، بلکه احتمال بروز حوادث شغلی را افزایش می‌دهد.

وزیر کار با گرامیداشت یاد جان‌باختگان حادثه معدن طبس گفت: آن حادثه دلخراش به از دست رفتن بیش از ۵۰ کارگر زحمتکش منجر شد و بر اساس آمار و اطلاعات موجود در این حادثه بیش از ۱۰۵ کودک پدر خود را از دست دادند. این حوادث تلخ باید همراه با درس‌های بزرگ برای آینده باشد تا وزارت کار و شرکای اجتماعی بتوانند از جان کارگران حفاظت کنند.

انتقال اختیارات به استان‌ها؛ سیاست دولت چهاردهم

وزیر کار با بیان اینکه یکی از اصول دولت چهاردهم انتقال اختیارات به شهرستان‌ها و استان‌هاست، افزود: شخص رئیس‌جمهور، برنامه تمرکززدایی و تفویض اختیارات را در همه امور به‌عنوان یک اصل اعلام کرده است. این اصل نه تنها در حوزه تجارت مرزی و طرح‌های عمرانی بلکه در برنامه‌های کاهش حوادث ناشی از کار نیز باید اجرایی شود.

نقد تمرکزگرایی و توهم دانایی

میدری تمرکزگرایی در ساختار اداری ایران را یکی از بلایای ریشه‌دار دانست و گفت: هیچ‌کس در تهران نمی‌تواند اشراف کامل به همه مسائل داشته باشد؛ نه در حوزه کار، نه در تجارت و نه در طرح‌های عمرانی. چنین اشرافی وجود ندارد.

او با اشاره به دانش تخصصی مناطق افزود: هیچ کارمند ستادی وزارتخانه به اندازه رئیس اداره کار طبس درباره معدن زغال‌سنگ آگاهی ندارد. همان‌طور که کار در بنادر را بهتر از هر کسی می‌توان از کارکنان بندرعباس، بندر امام یا بندر انزلی پرسید.

میدری کار تأکید کرد: پذیرش این واقعیت که بپذیریم نمی‌دانیم، اوج دانایی است. اما سیستم اداری ما متأسفانه بر توهم دانایی در تهران بنا شده است. باید این توهم را کنار بگذاریم و از تجربه‌های سایر شهر‌ها بهره ببریم.

مسئولیت‌پذیری در کنار تفویض اختیار

او ادامه داد: انتقال مسئولیت به استان‌ها به معنای پذیرش بار سنگین مسئولیت از سوی آنهاست نه صرفا اعطای اختیارات. از تیرماه امسال استان‌ها موظف شدند برنامه‌های کاهش حوادث ناشی از کار خود را تدوین کنند و این نشست فرصتی است تا با کمک تشکل‌های کارگری و کارفرمایی این برنامه‌ها نقد و ارزیابی شود.

وزارت کار به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست

میدری با تأکید بر اینکه وزارت کار بدون مشارکت کارگران و کارفرمایان قادر به حل مشکلات نیست، اظهار داشت: سیاست‌گذاری نوشتن بخشنامه نیست. سیاست زمانی معنا دارد که کارگر و کارفرما آن را پذیرفته باشند. هیچ انسانی چیزی را که در تدوینش مشارکت نکرده باشد، اجرا نمی‌کند.

او با اشاره به نقش کارگران و کارفرمایان گفت: بازرس اداره کار نهایتاً ماهی یک بار می‌تواند در معدن حضور یابد، اما کارگر و کارفرما هر روز هشت ساعت در محیط کار هستند؛ بنابراین درک کامل از شرایط تنها از طریق مشارکت آنها ممکن است.

مطالبه‌گری کافی نیست؛ کارگران و کارفرمایان صاحب دانش‌اند

وزیر کار خاطرنشان کرد: کارگران و کارفرمایان نباید کار خود را فقط مطالبه‌گری از دولت بدانند. آنان باید خود را صاحب دانش و راه‌حل بدانند. اگر صرفاً فهرستی از مشکلات مانند پایین بودن دستمزد، حوادث زیاد یا نبود امنیت شغلی مطرح شود و محدودیت‌های دولت نادیده گرفته شود، هیچ مشکلی حل نمی‌شود.

همیاری و همکاری اجتماعی است که می‌تواند گره‌ها را باز کند.

افزایش بازرسان، تنها بخشی از راه‌حل

میدری با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در جذب ۷۰۰ بازرس جدید کار و افزایش ۱۰ درصدی کارکنان وزارتخانه تصریح کرد: این اقدام درخشان است، اما مشکل اصلی ما را حل نمی‌کند. راه‌حل واقعی در تکیه بر ظرفیت محلی و مشارکت کارگران و کارفرمایان است.

سه‌جانبه‌گرایی؛ اصل جهانی وزارت کار

او افزود: وزارت کار از ابتدای قرن بیستم بر اصل سه‌جانبه‌گرایی استوار بوده است. هر کسی که فکر می‌کند می‌تواند سیاست‌ها را از تهران دیکته کند، نه تنها از منابع کشور بی‌خبر است بلکه با واقعیت وزارت کار در دنیا آشنایی ندارد.

روند برگزاری نشست و برنامه‌های استانی

وزیر کار تأکید کرد: این گردهمایی به یادآورنده فداکاری‌های دوران دفاع مقدس است و یک تذکر است. نباید اجازه داد که قصور یا اشتباه امروز، منجر به یتیم شدن فرزندان کشور شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن قدردانی از مدیران، کارگران و کارفرمایان حاضر، یاد شهدا را گرامی داشت و بر عزم دولت چهاردهم برای اجرای سیاست تمرکززدایی، مشارکت اجتماعی و کاهش حوادث ناشی از کار تأکید کرد.

در این نشست "علی یالچین" رئیس اتحادیه‌های کارمندان ترکیه و "حمزه اوکسوز" دبیرکل اتحادیه‌های کارگران، "علیرضا محجوب" دبیرکل خانه کارگر، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مدیران کل استانی وزارت کار نیز حضور داشتند.

این همایش یک روزه بر ضرورت توجه به ایمنی و سلامت کار به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری حیاتی و نه هزینه اضافی تأکید دارد.

کارشناسان در کارگروه‌های مختلف حادثه معدن طبس را مورد تحلیل قرار می‌دهند تا عوامل مؤثر در وقوع حادثه شناسایی و زمینه جلوگیری از تکرار موارد مشابه فراهم شود.

یکی دیگر از اهداف این نشست، تبادل تجربه و دیدگاه میان کارشناسان و مدیران برای ارتقای سطح ایمنی محیط‌های کاری، شناسایی چالش‌ها و خلأ‌های موجود در اجرای مقررات ایمنی در کارگاه‌ها و معادن، و ارائه راهکار‌های عملی و اجرایی برای پیشگیری از بروز حوادث شغلی است.

یکی از برنامه‌های این نشست دستیابی به تفاهم مشترک میان نهاد‌های ذی‌ربط در خصوص اهمیت و اولویت‌بخشی به ایمنی کار است.

همچنین تدوین پیشنهادات کاربردی برای بهبود نظام نظارت، ایجاد بستر همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، تقویت فرهنگ ایمنی در محیط‌های کاری و تعیین گام‌های عملی برای پیشگیری از حوادث مشابه آینده از جمله دستاورد‌های مورد انتظار این نشست به شمار می‌رود.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی