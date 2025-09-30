باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارشهای تأییدنشده و یک مکتوب منتسب به ملا هبتالله، رهبر طالبان، سراجالدین حقانی از سمت وزارت کشور طالبان برکنار و به عنوان استاندار خوست منصوب شده است.
گزارشها حاکی است که محمد یوسف وفا، والی پیشین بلخ، به عنوان جانشین وی در وزارت کشور تعیین شده و شیخ عزیزالله طیب نیز به سمت والی جدید بلخ منصوب گردیده است.
این تغییرات در شرایطی صورت میگیرد که اخبار مربوط به اختلافات درونگروهی و درگیری میان طالبان در پی قطع اینترنت در افغانستان منتشر شده است.
تاکنون مقامات حکومت سرپرست این گزارشها را تأیید یا رد نکردهاند.