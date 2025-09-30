در پی گزارش‌های تأییدنشده از اختلافات درون‌گروهی طالبان، منابعی از عزل سراج‌الدین حقانی از وزارت کشور و انتصاب او به عنوان استاندار خوست خبر داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش‌های تأییدنشده و یک مکتوب منتسب به ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، سراج‌الدین حقانی از سمت وزارت کشور طالبان برکنار و به عنوان استاندار خوست منصوب شده است.

گزارش‌ها حاکی است که محمد یوسف وفا، والی پیشین بلخ، به عنوان جانشین وی در وزارت کشور تعیین شده و شیخ عزیزالله طیب نیز به سمت والی جدید بلخ منصوب گردیده است.

 این تغییرات در شرایطی صورت می‌گیرد که اخبار مربوط به اختلافات درون‌گروهی و درگیری میان طالبان در پی قطع اینترنت در افغانستان منتشر شده است.

 تاکنون مقامات حکومت سرپرست این گزارش‌ها را تأیید یا رد نکرده‌اند.

برچسب ها: سراج الدین حقانی ، کابینه طالبان ، اینترنت افغانستان
خبرهای مرتبط
قطع سراسری اینترنت فیبر نوری در افغانستان
طالبان دسترسی به اینترنت در کابل را محدود کردند
وزارت داخله طالبان:
سراج‌الدین حقانی هیچ کشوری را تهدید نکرده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تله صلح ترامپ برای غزه
جلسه بی‌سابقه فرماندهان ارتش آمریکا در پایگاهی نزدیک واشنگتن با دعوت مرموز ترامپ
کاخ سفید طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه را به اشتراک گذاشت
استعفای دسته‌ جمعی کارمندان کنسولگری افغانستان در بِن
کشتی باری در عدن همچنان می‌سوزد
از دریای سرخ تا غزه: یمن چگونه روایت صلح را به چالش می‌کشد؟
اخراج ۱۰۰ مهاجر غیرقانونی ایرانی از آمریکا
طرح صلح ترامپ برای غزه: نجات نتانیاهو و دفن رویای کشور فلسطین
طلای جهانی باز هم رکورد شکست؛ هر اونس به مرز ۳۹۰۰ دلار نزدیک شد
وقتی فوتبال به گروگان سیاست خارجی آمریکا بدل می‌شود
آخرین اخبار
بسته‌شدن گذرگاه تورخم در پی قطع اینترنت افغانستان
برکناری سراج‌الدین حقانی از وزارت کشور طالبان
طرح استراتژیک آسه آن برای کاهش وابستگی تجاری به آمریکا
بازگشت استعمار پیر: تونی بلر، چهره‌ای منفور در فلسطین، مأمور اداره غزه می‌شود
قطر: عذرخواهی اسرائیل اعتراف به گناه است
حماس بررسی طرح صلح ترامپ برای غزه را آغاز کرد
روسیه در واکنش به طرح ترامپ: خواهان نتیجه صلح‌آمیز در خاورمیانه هستیم
طرح صلح ترامپ برای غزه: نجات نتانیاهو و دفن رویای کشور فلسطین
نخاله: طرح ترامپ-نتانیاهو، نقشه آمریکا برای انفجار منطقه است
واکنش جنبش احرار به طرح ترامپ: ابزاری برای نجات نتانیاهو است
کشتی باری در عدن همچنان می‌سوزد
سقوط قیمت نفت درپی انتظار برای افزایش تولید اوپک پلاس
مادورو آماده اعلام وضعیت اضطراری در ونزوئلا به دلیل «تهاجم» آمریکا
کلمبیا تولید اولین تفنگ‌های بومی برای جایگزینی سلاح‌های اسرائیلی را آغاز کرد
درخواست دبیرکل سابق ناتو از زلنسکی: امتیاز ارضی بده
چرخش ۱۸۰ درجه‌ای نتانیاهو پس از اعلام توافق: در غزه می‌مانیم
سقوط حمایت آمریکایی‌ها از اسرائیل
طلای جهانی باز هم رکورد شکست؛ هر اونس به مرز ۳۹۰۰ دلار نزدیک شد
استعفای دسته‌ جمعی کارمندان کنسولگری افغانستان در بِن
بیش از ۱۰۰ کشته و زخمی درپی فروریختن مدرسه‌ای در اندونزی+ فیلم
جلسه بی‌سابقه فرماندهان ارتش آمریکا در پایگاهی نزدیک واشنگتن با دعوت مرموز ترامپ
آمریکا پلوتونیوم تسلیحاتی را سوخت نیروگاه‌ها می‌کند
عبور سوخت‌رسان‌های آمریکایی از اقیانوس اطلس در آستانه دیدار محرمانه ترامپ با فرماندهان ارشد نظامی
شیخ الازهر درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی را تسلیت گفت
قطعی گسترده اینترنت و اختلال در پروازهای فرودگاه کابل
اوربان: غرب به دنبال تقسیم اوکراین و غارت منابع آن است
استراتژی جدید پنتاگون: کوته‌بینانه و بی‌فایده
گفت‌وگوی ایران و پاکستان درباره امنیت منطقه‌ای و افغانستان
اخراج ۱۰۰ مهاجر غیرقانونی ایرانی از آمریکا
ونس: آمریکا به سوی تعطیلی دولت پیش می‌رود