به گفته فرمانده انتظامی فسا، احساس مسئولیت اهالی روستایی در این شهرستان به کشف گنج یاب و ۲۵۶ سکه تاریخی منتهی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی فسا اظهار کرد: در پی گزارش اهالی یک روستا مبنی بر فعالیت مشکوک فردی سودجو در حفاری نقاط حومه روستا و استفاده از گنج یاب، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه قره بلاغ قرار گرفت.

او ادامه داد: ماموران پلیس در بازرسی از گله دانی فرد مورد نظر، موفق شدند تعداد ۲۵۶ عدد سکه تاریخی، ۲ دستگاه دوربین و ۴ دستگاه انواع گنج یاب و متعلقات مربوطه را کشف کنند.

این مقام انتظامی به تحویل اقلام مکشوفه برای کارشناسی و بررسی تخصصی به اداره میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: یک نفر در این رابطه دستگیر و با پرونده متشکله روانه دادسرا شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

