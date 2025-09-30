تعداد ۸۴۲ طرح پژوهشی در شهریور ماه امسال به بنیاد ملی علم ایران ارسال شده که این بالاترین آمار ماهانه دریافت طرح از سال ۱۳۸۲ یعنی از آغاز تأسیس این بنیاد تا کنون است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شهریورماه امسال، جامعه علمی پژوهشگران ایرانی در همکاری با بنیاد ملی علم پرشورتر از همیشه ظاهر شد. این رکوردشکنی نشان‌دهنده پویایی و رشد چشمگیر پژوهش در ایران است. افزایش استقبال از همکاری با بنیاد ملی علم ایران، اعتماد و انگیزه بالای جامعه علمی را به نمایش می‌گذارد.

به نقل از بنیاد ملی علم ایران (INSF)، این آمار، همچنین نقش کلیدی بنیاد را در حمایت از پژوهش‌های نوآورانه و کاربردی برجسته می‌کند.

این رشد بی‌سابقه نشان‌دهنده همت والای جامعه علمی ایران است که با عزمی راسخ، مرز‌های دانش و نوآوری را جابه‌جا می‌کنند و گواهی بر این واقعیت است که ایران با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، به‌سوی آینده‌ای درخشان در عرصه‌های علمی و فناوری گام برمی‌دارد. پژوهشگران ایرانی با این حرکت، ثابت کردند که ایران در مسیر پیشرفت علمی، متوقف‌شدنی نیست.

رکوردشکنی تاریخی پژوهشگران در ارسال طرح‌های پژوهشی به بنیاد ملی علم ایران
