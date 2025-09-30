رسانه‌های پاکستانی از بسته‌شدن گذرگاه مرزی تورخم به دلیل قطع کامل اینترنت در افغانستان خبر دادند. مقامات محلی پاکستان اختلال در امور اداری سوی افغانستان را دلیل این تصمیم عنوان کردند.

مقامات محلی پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا اعلام کردند که این تصمیم به دلیل اختلال در امور اداری از سوی افغانستان اتخاذ شده است. به گفته آنان، مقامات افغان به دلیل قطعی اینترنت قادر به انجام امور اداری خود نبوده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است که چند مسافر پس از ورود به خاک افغانستان، به دلیل قطع سیستم‌های مرزی، از سوی طالبان به خاک پاکستان بازگردانده شده‌اند. این اتفاق در پی قطع کامل اینترنت فیبر نوری و اختلال در آنتن‌های مخابراتی در سراسر افغانستان رخ داده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام طالبان ضربه بزرگی به کسب‌وکارهای دیجیتال، رسانه‌ها، آموزش آنلاین و ارتباطات شهروندان وارد می‌کند. فعالان حقوق بشر نیز ابراز نگرانی کرده‌اند که زنان و دخترانی که تنها راه تحصیل آنان آموزش آنلاین بود، اکنون منزوی خواهند شد.

اگرچه طالبان تاکنون توضیح رسمی در این مورد ارائه نداده‌اند، اما برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این دستور مستقیماً از سوی هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان صادر شده و هدف آن «پیشگیری از نشر محتواهای غیراخلاقی» عنوان شده است. با این حال، شهروندان این اقدام را «قطع شاهرگ ارتباطی جامعه با جهان» دانسته و نگران هستند که طالبان قصد ایجاد یک «اینترانت ملی» و جداسازی کامل افغانستان از اینترنت جهانی را داشته باشند.

