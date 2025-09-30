هیچ کلاسی به صورت مجازی برگزار نخواهد شد/ دانشجویان سنواتی باید زودتر تعیین تکلیف شوند

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران امروز در جلسه شورای دانشگاه تهران، که با حضور رئیس دانشگاه، هیأت رئیسه و اعضای شورای دانشگاه تهران، به صورت فوق‌العاده برگزار شد، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و تشکر از زحمات و خدمات همکاران دانشگاه در به سامان رساندن برنامه‌های درسی و امتحانات و با اعلام اینکه دانشگاه تهران اولین دانشگاهی است که برنامه تحصیلی سال جدید را در شهریور ماه آغاز کرده است، گفت: ترم گذشته تحصیلی دشواری‌های خاصی داشت و هنوز هم مسائل آن ادامه دارد و بخصوص در بخش دانشجویی با توجه به روند وقایع، چالش‌هایی در مورد اسکان، غذا و … داشتیم که در آغاز سال جدید نیز تراکم کاری بالایی را به همراه داشته است.

دانشجویان سنواتی باید زودتر تعیین تکلیف شوند

رئیس دانشگاه با ارائه آماری دقیق از دانشجویانی که سنوات مازاد دارند، گفت: شایسته دانشگاه تهران نیست که ما هنوز دانشجوی دکتری داریم که مربوط به قبل از سال ۹۵ و شاغل به تحصیل است، یا در کارشناسی ارشد هنوز دانشجویانی داریم که قبل از سال ۹۸ وارد شده‌اند و هنوز شاغل به تحصیل‌اند. این مشکل که باعث تراکم شدید دانشجو شده، از دو منشأ ناشی می‌شود؛ یکی سخت‌نگرفتن استادان دانشکده‌ها در فارغ‌التحصیل کردن و پایان آموزش دانشجویان و دیگر خود دانشجویان که حاضر نیستند شرایط زندگی بسیار ارزان در خوابگاه و اسکان و غذا را از دست بدهند و به همین دلیل در اتمام درس خود اهمال می‌کنند.

امید از رؤسای دانشکدگان، دانشکده‌ها و واحد‌ها خواست که این موضوع را با جدیت دنبال کنند تا دانشگاه بتواند خدمات شایسته‌تر و بهتری به دانشجویان مجاز خود ارائه دهد.

رئیس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود، از آماده‌سازی طرحی برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه خبر داد و گفت: بر اساس این طرح و با توجه به رویکرد دانشگاه، در تقویت و جهت‌دهی حوزه پژوهش و فناوری، این طرح به زودی جهت بررسی به شورای دانشگاه ارائه خواهد شد.

مأموریت اعضای هیأت علمی به دستگاه‌های اجرایی ساماندهی می‌شود

امید همچنین در خصوص بحث مأموریت اعضای هیأت علمی به دستگاه‌های دیگر، با توجه به نیاز کشور به برخی از استادان برای همکاری گفت: این موضوع و این نیاز، نباید باعث اختلال و بی‌نظمی در کار آموزشی اعضای هیأت علمی شود و با مأموریت‌ها صرفاً مشروط به انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی عضو، موافقت می‌شود و قابل پذیرش نیست که یک عضو هیأت علمی که اعتبار دانشگاه را در پسوند نام خود دارد، برای مدت طولانی، در دانشگاه نباشد و فعالیت علمی نداشته باشد.

رعایت در کیفیت جذب و آموزش دانشجویان، اصل خدشه‌ناپذیر فعالیت پردیس‌هاست

رئیس دانشگاه در موضوع مهم پردیس‌های خودگردان نیز گفت: واقعیت این است که همه می‌دانیم و پذیرفته‌ایم که کیفیت آموزش در پردیس‌ها پایین است. این با فلسفه وجودی این پردیس‌ها مخالف است. زمانی که ایده این پردیس‌ها مطرح شد، مقرر بود اولاً دانشجویان خارجی و زبان خارجی و مانند آن برنامه اصلی آنها باشد و ثانیاً در پذیرش و آموزش، کیفیت، مبنای اصلی کار باشد. اکنون با وضعیتی مواجهیم که این پردیس‌ها، نه دانشجوی خارجی مناسب (کیفی و کمّی) جذب کرده‌اند، نه نصاب کیفیت دانشگاه را در امر جذب و آموزش رعایت کرده‌اند و نه عایدی قابل توجه مادی برای دانشگاه داشته‌اند؛ بنابراین باید در این خصوص بررسی لازم و دقیقی صورت گیرد که براساس مباحث همکاران در این جلسه و در ادامه اقدامات دانشگاه در تعطیلی برخی واحد‌های بدون کیفیت، صرفاً فعالیت یا عدم فعالیت پردیس البرز توسط کمیته‌ای مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و قطعاً اگر استاندارد‌ها رعایت نشود، از سال آینده هیچ پذیرشی در این بخش نخواهیم داشت.

هیچ کلاسی به صورت مجازی برگزار نخواهد شد

امید با اشاره به اینکه برگزاری کلاس‌های مجازی مربوط به دوران کرونا و ایام پس از آن بوده، اعلام کرد: هیچ واحدی در دانشگاه تهران اجازه برگزاری هیچ درسی را به صورت مجازی ندارد. اگر هم مورد خاصی به صورت بسیار ویژه ضروری باشد، صرفاً با اجازه معاونت آموزشی دانشگاه، آنهم با تأکید بر معدود بودن موارد، قابل انجام خواهد بود. دانشگاه کیفیت آموزش را به حضور استاد و دانشجو در کلاس درس می‌داند و از هر نظر، کیفیت کلاس‌های مجازی در حد کلاس‌های حضوری نیست.

رئیس دانشگاه در پایان با اشاره به اینکه کیفیت آموزش اصل خدشه‌ناپذیر دانشگاه است، از پیگیری طرح‌هایی خاص در خصوص ارتقای معیشت استادان، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه و همکاری و پیوند بین دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران خبر داد که در حال نهایی‌سازی است و گزارش آن به شورای دانشگاه داده خواهد شد.