رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل برای درگیری احتمالی در آینده هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی پس از بازدید از یگانهای سطحی، زیر سطحی، تکاوری و پروازی نیروهای دریایی ارتش و سپاه در بندرعباس، با تاکید بر اینکه این نیروی راهبردی از آمادگی کامل رزمی در دریا، زمین و هوا برخوردار است، اظهار داشت: دریادلان ارتش در جنوب کشور آماده اجرای ماموریت های محوله هستند و تمام طرحهای دفاعی و تهاجمی در مقابله با دشمن را روز به روز تمرین و بهروزرسانی میکنند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه در بازدید امروز از یگانهای رزمی و عملیاتی نیروهای مسلح در جنوب کشور، تلفیقی از ایمان، انگیزه،دانش، تجربه و روحیههای جهادی و انقلابی را مشاهده کردم، افزود: این روحیه این نشان از آمادگی صددرصدی نیروی دریایی سپاه در حوزههای مختلف رزمی دفاعی و تهاجمی میدهد و این نیرو برای هرگونه دفاع و تهاجم در برابر دشمن آماده هستند.
وی با بیان اینکه بعد از جنگ ۱۲ روزه اقدامات فوقالعادهای در نیروهای مسلح انجام شده است، تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل برای درگیری احتمالی در آینده هستند.
منبع تسنیم