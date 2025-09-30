قهرمان چهار دوره جهان از آذربایجان، پس از شکست مقابل پیام احمدی و کسب مدال برنز در رقابت‌های جهانی زاگرب، از کشتی خداحافظی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - الدانیز عزیزلی، قهرمان چهار دوره جهان، در رقابت‌های جهانی وزن ۵۵ کیلوگرم کشتی فرنگی در زاگرب با شکست برابر پیام احمدی از رسیدن به فینال بازماند و در نهایت به مدال برنز بسنده کرد.

این کشتی گیر ۳۳ ساله آذربایجانی بعد از پایان رقابت‌های جهانی زاگرب خداحافظی‌اش را از دنیای کشتی اعلام کرد.

حسن علی‌اف، سرمربی تیم کشتی فرنگی آذربایجان درباره خداحافظی قهرمان چهار دوره جهان گفت: فکر نمی‌کنم او برای خداحافظی از کشتی عجله کرده باشد. او دوران بسیار سختی را سپری کرد. الدانیز عزیزلی خانواده و فرزند دارد و شما فقط یک‌بار زندگی می‌کنید. عزیزلی به چیزی دست یافته که هیچ کس دیگری نتوانسته در کشور به آن دست یابد. کسب چهار قهرمانی جهان یک دستاورد فوق‌العاده است. فکر می‌کنم وقت آن رسیده بود که او استراحت کند. البته نمی‌توانیم اجازه دهیم که او کاملاً از این ورزش کناره‌گیری کند. شخصاً دوست دارم که او به عنوان مربی با ما همکاری کند. اگر کسی مانند او کاملاً این ورزش را کنار بگذارد، ضربه بزرگی خواهد بود. تصمیم نهایی توسط رئیس فدراسیون گرفته خواهد شد.

الدانیز عزیزلی با کسب ۴ مدال طلا و ۳ برنز یکی از پرافتخارترین کشتی گیران فرنگی یک دهه اخیر در سبک وزن محسوب می‌شد.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
به هر حال ورزش همینه
زندگی جریان دارد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
عزیزلی دنیای قهرمانی کوتاه است
موفق باشید
۰
۰
پاسخ دادن
