باشگاه خبرنگاران جوان - کامران عبدولی، معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران از شناسایی و اخطار به دهها مجتمع تجاری و اقامتی ناایمن در پایتخت خبر داد و گفت: مراکز متعددی در مناطق مختلف تهران به دلیل نواقص ایمنی شناسایی و مشمول اخطار شدهاند. از جمله این موارد میتوان به بازارچه سنتی ستارخان، برج بهاران، مجتمع خلیج فارس ۲، مجتمع تجاری یادگار، مجتمع تجاری پارکینگ توحید، پاساژ ناهید، برج ولیعصر، مجتمع تجاری بوستان منطقه ۵، برج نگین رضا، مجتمع ونک پارک، پاساژ میلاد قائم، پاساژ مهستان، سرای وحید، سرای حاج ملاعلی، در بازار حمام قبله، سرای باغچه (اگوله)، پاساژ بلور، پاساژ صفوی، پاساژ امین، بازار گل امام رضا، بازار گل محلاتی و پاساژ زنجانی اشاره کرد.
وی افزود: این مراکز عمدتاً کاربری تجاری دارند و در بازدیدهای دورهای مشکلات ایمنی آنها احصا شده است. علاوه بر این، دو مرکز اقامتی نیز در مناطق ۱۸ و ۱۹ واقع شدهاند که اخطار دریافت کردهاند.
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی با اشاره به فرآیند نظارت گفت: هر شش ماه یک بار از این مراکز بازدید میکنیم و در صورت مشاهده مشکل، اخطار صادر میشود. موارد در کمیتههای ایمنی مطرح و مالکان دعوت میشوند. حتی برای برخی از این مراکز حکم قضایی و اخطار دادستانی نیز صادر شده است، اما متأسفانه تاکنون همکاری لازم از سوی مالکان صورت نگرفته است.
وی در پایان تأکید کرد: اگر مراکز در مهلت دادهشده اقدامی نکنند، پس از مرحله اخطار، نصب پلاکارد ناایمنی و در نهایت قطع انشعابات در دستور کار قرار خواهد گرفت.
منبع: شهر