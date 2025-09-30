باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی استان فارس بیان کرد: با توجه به ورود پرونده‌های متعدد کلاهبرداری با استفاده از صدور چک‌های بلامحل به هویت افراد کارتن خواب و معتادان متجاهر در نیمه اول سال، شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: یکی از شکات که صاحب مغازه لوازم خانگی بوده عنوان کرد یک نفر برای خرید نزد من آمد و اقلامی به مبلغ ۱۱ میلیارد ریال خریداری کرد و چک صیادی به من داد و آن را ثبت کرد و پس از مراجعه به بانک و به دلیل نداشتن موجودی و تطابق نداشتن امضا، متوجه شدم که او کلاهبردار است.

رئیس پلیس آگاهی فارس ادامه داد: بلافاصله در این خصوص استعلامات لازم انجام و با بررسی سوابق کیفری صاحب چک، مشخص شد نامبرده دارای سوابق متعدد دستگیری در حمل مواد مخدر بوده و حساب نامبرده هیچ گونه تراکنشی در این مدت نداشته است و تصویر شخصی که اقدام به خرید از مغازه کرده است با تصویر صاحب چک کاملا متفاوت بوده و هیچ گونه شباهتی نداشته‌اند.

سرهنگ حافظی با بیان اینکه هنگام رسیدگی به پرونده، ۶ نفر شاکی دیگر نیز با همین عنوان به پلیس آگاهی مراجعه کردند، اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی در نهایت کارآگاهان موفق شدند هویت ۴ نفر از متهمان را شناسایی و طی چند عملیات، آنان را دستگیر کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کلاهبرداران تاکنون به ۲۵ میلیارد ریال کلاهبرداری اقرار کرده‌اند، به شهروندان یادآوری کرد: اعتماد سریع به افراد غیر، بدون هیچگونه شناختی نسبت به طرف مقابل می‌تواند شما را متحمل ضرر و زیان سنگین کرده و در دام کلاهبرداران گرفتار کند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس