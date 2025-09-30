باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -مظهری مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت : قصه‌گویی، بخشی از میراث فرهنگی ماست و یکی از مؤثرترین روش‌های آموزشی برای کودکان و نوجوانان در عصر حاضر به شمار می‌رود. این شیوه نه‌تنها باعث تقویت خلاقیت و تخیل می‌شود، بلکه بستری مناسب برای انتقال مفاهیم تربیتی و ارزشی است.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان با اشاره به ظرفیت‌های موجود، افزود: این کانون محیطی تخصصی برای کشف و پرورش استعداد‌های فردی کودکان و نوجوانان است، جایی که هر عضو با توجه به علایق و توانمندی‌های خود آموزش می‌بیند.

مظهری همچنین از تهیه‌کنندگان صداوسیما دعوت کرد با حضور در کانون و آشنایی با فعالیت‌های مختلف، به ایده‌های تازه و خلاقانه رسانه‌ای دست یابند.