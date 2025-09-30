در هفته دوم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا شاگردان اوسمار ویرا برابر نماینده کره جنوبی شکست خوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته دوم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در منطقه شرق آسیا از ساعت ۱۳:۳۰ دو بازی به صورت همزمان برگزار شد.

سانفرنس هیروشیما نماینده ژاپن که در هفته نخست با نتیجه ۲ بر صفر موفق شد ملبورن سیتی استرالیا را شکست دهد در خانه به مصاف شانگهای پورت چین رفت که در پایان این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا دو تیم به تقسیم امتیازات رضایت دهند. اراکی در این بازی در دقیقه ۱۹ ابتدا برای نماینده ژاپن گلزنی کرد و گابریلزینیو در دقیقه ۸۳ بازی را به تساوی کشاند.

شاگردان اوسمار ویرا در بوریرام تایلند که در هفته نخست موفق شدند با نتیجه ۲ بر یک جوهور دارالتعظیم را شکست دهند در خانه اف سی سئول به مصاف این تیم کره‌ای رفتند که در پایان با نتیجه ۳ بر صفر برابر این تیم شکست خوردند. در این بازی چوی جون، جئونگ سئونگ وون و سیلوا گل‌های نماینده کره را به ثمر رساندند تا اف سی سئول با ۴ امتیاز به صورت موقت صدرنشین منطقه شرق شود.

برچسب ها: لیگ نخبگان آسیا ، اوسمارلوس ویرا ، منطقه شرق آسیا
خبرهای مرتبط
بهترین بازیکن دیدار تراکتور و الوحده؛
اسماعیلی فر: از این فرصت خراب کردن‌ها باید درس بگیریم
اسکوچیچ: از نتیجه بازی با الوحده راضی نیستم/ امروز به من بی احترامی شد
نتایج تاثیرگذار نمایندگان فوتبال ایران برای سهمیه در آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شوک بزرگ به ورزش جهان/ فلپس قصد حضور در المپیک ۲۰۲۸ را دارد
استفاده از فناوری FVS برای نخستین بار در فوتبال
ادعای جنجالی آقای مترجم؛ برانکو دوست دارد به پرسپولیس برگردد
حریف استقلال؛ تیمی که اولین جام آسیایی را به پرسپولیس داد
تجلیل رییس‌جمهور از تیم‌های ملی کشتی+ تصاویر
بالای ۲۰ نفر از پرسپولیس با هوادار متمول ارتباط دارند/ درویش فقط به فکر ثبات خودش است
حریف هندی سپاهان از لیگ قهرمانان آسیا ۲ کنار گذاشته شد
قرارداد ۳۳۰ میلیارد ریالی استقلال برای تولید محتوا
کاپیتانی که به پرسپولیس جان داد
نتایج تاثیرگذار نمایندگان فوتبال ایران برای سهمیه در آسیا
آخرین اخبار
ملی‌پوشان وزنه‌برداری با عارف دیدار کردند
شکست سنگین شاگردان اوسمار در لیگ نخبگان آسیا
قهرمان ۴ دوره جهان پس از شکست مقابل پدیده ایرانی از کشتی کنار کشید
تبعات ماندن طولانی مدت درویش در پرسپولیس
تجلیل رییس‌جمهور از تیم‌های ملی کشتی+ تصاویر
جلسه مربی تیم ملی فوتبال با مدیران سازمان لیگ
نماینده داوری کشتی ایران به زاگرب می‌رود
نتایج تاثیرگذار نمایندگان فوتبال ایران برای سهمیه در آسیا
استقبال هواداران روسی از دیدار آتی ایران و روسیه/ همه بلیت‌ها فروخته شد
مانولوپولوس به ایران بازگشت
امضای قرارداد بازیکنان آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال
قرارداد ۳۳۰ میلیارد ریالی استقلال برای تولید محتوا
قهرمانی زنان کاوا؛ تمرین شاگردان لی در سالن اصلی مسابقات
شوک بزرگ به ورزش جهان/ فلپس قصد حضور در المپیک ۲۰۲۸ را دارد
اولتیماتوم مدیران مس رفسنجان به رسول خطیبی
ادعای جنجالی آقای مترجم؛ برانکو دوست دارد به پرسپولیس برگردد
کاپیتانی که به پرسپولیس جان داد
نامه عجیب یک مدیرکل در وزارت ورزش؛ با من هماهنگ باشید!
صعود دختران و تثبیت جایگاه مردان در رده‌بندی جهانی تنیس روی میز
باشگاه سایپا به کمپین «اخراج اسرائیل از جام جهانی» پیوست
فرانسه به اسکواش‌باز ایران ویزا نداد
مدیر عامل لیگ برتری یک ماه محروم شد/ آوار جرایم انضباطی بر لیگ برتر فوتبال
تاکید سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بر استفاده از خرد جمعی
حریف استقلال؛ تیمی که اولین جام آسیایی را به پرسپولیس داد
برگزاری مراسم هفته جهانی ناشنوایان با ابلاغ پیام تبریک رئیس جمهور توسط سخنگوی دولت
سرمربی تیم کاراته ناشنوایان: وزارت ورزش هنوز به وعده اش عمل نکرده است
حریف هندی سپاهان از لیگ قهرمانان آسیا ۲ کنار گذاشته شد
کلهر: پرسپولیس برای خروج از بحران باید برابر گل گهر پیروز شود
استفاده از فناوری FVS برای نخستین بار در فوتبال
منصوریان: ۳ مدال طلای جهانی گرفته‌ایم و انتظارات از ما بالاست؛ هدف‌مان درخشش در ریاض و ناگویاست