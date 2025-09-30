باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته دوم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در منطقه شرق آسیا از ساعت ۱۳:۳۰ دو بازی به صورت همزمان برگزار شد.

سانفرنس هیروشیما نماینده ژاپن که در هفته نخست با نتیجه ۲ بر صفر موفق شد ملبورن سیتی استرالیا را شکست دهد در خانه به مصاف شانگهای پورت چین رفت که در پایان این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا دو تیم به تقسیم امتیازات رضایت دهند. اراکی در این بازی در دقیقه ۱۹ ابتدا برای نماینده ژاپن گلزنی کرد و گابریلزینیو در دقیقه ۸۳ بازی را به تساوی کشاند.

شاگردان اوسمار ویرا در بوریرام تایلند که در هفته نخست موفق شدند با نتیجه ۲ بر یک جوهور دارالتعظیم را شکست دهند در خانه اف سی سئول به مصاف این تیم کره‌ای رفتند که در پایان با نتیجه ۳ بر صفر برابر این تیم شکست خوردند. در این بازی چوی جون، جئونگ سئونگ وون و سیلوا گل‌های نماینده کره را به ثمر رساندند تا اف سی سئول با ۴ امتیاز به صورت موقت صدرنشین منطقه شرق شود.