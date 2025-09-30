مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس گفت: طی شش ماه نخست سال جاری برای ۱۱ طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۴۲ میلیون دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرامرزی از جهش قابل توجه این استان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در راستای تحقق شعار سال و ارتقای توان رقابت در جذب سرمایه، استان فارس موفق به صدور مجوز برای ۱۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۴۲ میلیون دلار شده است.

او افزود: سرمایه‌گذاری‌های انجام شده عمدتاً در قالب ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه صورت گرفته و کشور‌های ترکیه، امارات متحده عربی، کره جنوبی، قبرس، چین، هنگ‌کنگ و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور از تأمین‌کنندگان اصلی این سرمایه‌ها به شمار می‌روند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با بیان اینکه این طرح‌ها در بخش‌های گردشگری، انرژی‌های نو و صنعت تعریف شده‌اند، اظهار داشت: اجرای این پروژه‌ها در شهرستان‌های شیراز، لارستان، جهرم، آباده، کازرون، قائمیه و پاسارگاد آغاز شده و می‌تواند تحول چشمگیری در ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصادی استان ایجاد کند.

فرامرزی همچنین با اشاره به مصوبه جدید هیأت وزیران گفت: بر اساس این مصوبه که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب رسیده است، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند تا سقف تعیین شده در مجوز سرمایه‌گذاری، نسبت به ورود شمش طلا با اظهار، بدون ثبت سفارش و صرفاً با انجام تشریفات گمرکی اقدام کنند. این تصمیم می‌تواند انگیزه و اطمینان بیشتری برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور ایجاد کند.

او در پایان تأکید کرد: استان فارس با ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و موقعیت ممتاز خود می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی جذب سرمایه خارجی در کشور تبدیل شود و نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه‌ای ایفا کند.

