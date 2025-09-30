باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمداتابک در مراسم گشایش نمایشگاه «اینوپروم» بلاروس با عنوان «اتحادیه فناوریهای نوین و خلق صنعت آینده» که با حضور نخست وزیران پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مینسک برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نو و همگرایی کشورهای منطقه در مسیر استفاده از ظرفیت‌های علمی تاکید کرد.

وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: بی تردید این مسیر راهی است به سوی فردایی که در آن علم، صنعت و فناوری به خدمت رفاه ملت‌ها و همزیستی مسالمت‌آمیز آنها درخواهد آمد.

اتابک اضافه کرد: فناوری‌های نوین و چشم‌انداز این صنعت در توسعه پایدار منطقه‌ای ، آینده ملت‌ها و جایگاه منطقه ما را در جهان رقم خواهد زد.

وزیر صمت با اشاره به اینکه اکنون، ما در آستانه انقلاب صنعتی نسل چهارم ایستاده‌ایم، گفت : در انقلاب صنعتی نسل چهارم ، با ادغام فناوری‌های سایبری-فیزیکی، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و کلان داده، تحولی بی‌سابقه در تولید و زندگی ایجاد می‌شود.

وی صنعت آینده را به معنای هوشمندسازی کامل فرایندهای صنعتی و کاهش بیش از پیش نقش اپراتور انسانی دانست و افزود : در این نسل، کارخانه‌ها و سیستم‌های تولیدی با استفاده از حس‌گرها، ارتباطات بی‌سیم و هوش مصنوعی، به صورت هوشمند و خودتنظیم عمل می‌کنند.

اتابک با بیان اینکه در صنعت آینده، تصمیم‌گیری‌ها به کمک داده‌های انباشته و تحلیل‌های پیشرفته انجام می‌شود، افزود: این تحول، امکان ایجاد صنایع انعطاف‌پذیرتر، بهره‌ورتر و دوستدار محیط زیست را فراهم می‌کند و صنایع آینده را بر پایه نوآوری‌های فناورانه و دانش‌محور شکل می‌دهد.

وی تبادل دانش، تجربه و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه هوش مصنوعی را موجب تقویت زنجیره‌های تأمین فناورانه و توسعه فناوری‌های بومی برشمرد و گفت: علاوه بر این، همکاری‌های بین‌المللی اوراسیا در زمینه ایجاد استاندارد‌های مشترک، آموزش نیروی کار متخصص و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، مسیر تحقق انقلاب صنعتی نسل چهارم را تسریع می‌کند.

وزیر صمت گفت: کشور‌ها با هم‌افزایی توانایی‌های علمی و صنعتی خود، می‌توانند به خلق صنایعی دست یابند که نه تنها پایدار و هوشمند باشد، بلکه در عرصه جهانی نیز رقابت‌پذیر و نوآور باقی بماند.

اتصال زیر ساخت‌های ارتباطی و اشتراک داده، یکپارچگی قوانین و تسهیل مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال و صنایع پیشرفته، همکاری در ایجاد و توسعه سکو‌های مشترک، تلاش مشترک برای مقابله با یکجانبه گرایی در حاکمیت بر حوزه دیجیتالی و اقتصاد هوش مصنوعی، همکاری در توسعه محصولات دیجیتالی مشترک و ابزار‌های هوش مصنوعی و حمایت از توسعه نوآوری و فناوری، از جمله پیشنهادات وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود.

منبع: وزارت صمت