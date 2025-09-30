نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌ها و نوآوری‌های صنعتی موسوم به «اینوپروم۲۰۲۵» با حضور نخست‌وزیران و مقامات ارشد اتحادیه اقتصادی اوراسیا گشایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمداتابک در مراسم گشایش نمایشگاه «اینوپروم» بلاروس با عنوان «اتحادیه فناوریهای نوین و خلق صنعت آینده» که با حضور نخست وزیران پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مینسک برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نو و همگرایی کشورهای منطقه در مسیر استفاده از ظرفیت‌های علمی تاکید کرد.

وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: بی تردید این مسیر راهی است به سوی فردایی که در آن علم، صنعت و فناوری به خدمت رفاه ملت‌ها و همزیستی مسالمت‌آمیز آنها درخواهد آمد.

اتابک اضافه کرد: فناوری‌های نوین و چشم‌انداز این صنعت در توسعه پایدار منطقه‌ای ، آینده ملت‌ها و جایگاه منطقه ما را در جهان رقم خواهد زد.

وزیر صمت با اشاره به اینکه اکنون، ما در آستانه انقلاب صنعتی نسل چهارم ایستاده‌ایم، گفت : در انقلاب صنعتی نسل چهارم ، با ادغام فناوری‌های سایبری-فیزیکی، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و کلان داده، تحولی بی‌سابقه در تولید و زندگی ایجاد می‌شود.

وی صنعت آینده را به معنای هوشمندسازی کامل فرایندهای صنعتی و کاهش بیش از پیش نقش اپراتور انسانی دانست و افزود : در این نسل، کارخانه‌ها و سیستم‌های تولیدی با استفاده از حس‌گرها، ارتباطات بی‌سیم و هوش مصنوعی، به صورت هوشمند و خودتنظیم عمل می‌کنند.

اتابک با بیان اینکه در صنعت آینده، تصمیم‌گیری‌ها به کمک داده‌های انباشته و تحلیل‌های پیشرفته انجام می‌شود، افزود: این تحول، امکان ایجاد صنایع انعطاف‌پذیرتر، بهره‌ورتر و دوستدار محیط زیست را فراهم می‌کند و صنایع آینده را بر پایه نوآوری‌های فناورانه و دانش‌محور شکل می‌دهد.

وی تبادل دانش، تجربه و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه هوش مصنوعی را موجب تقویت زنجیره‌های تأمین فناورانه و توسعه فناوری‌های بومی برشمرد و گفت: علاوه بر این، همکاری‌های بین‌المللی اوراسیا در زمینه ایجاد استاندارد‌های مشترک، آموزش نیروی کار متخصص و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، مسیر تحقق انقلاب صنعتی نسل چهارم را تسریع می‌کند.

وزیر صمت گفت: کشور‌ها با هم‌افزایی توانایی‌های علمی و صنعتی خود، می‌توانند به خلق صنایعی دست یابند که نه تنها پایدار و هوشمند باشد، بلکه در عرصه جهانی نیز رقابت‌پذیر و نوآور باقی بماند.

اتصال زیر ساخت‌های ارتباطی و اشتراک داده، یکپارچگی قوانین و تسهیل مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال و صنایع پیشرفته، همکاری در ایجاد و توسعه سکو‌های مشترک، تلاش مشترک برای مقابله با یکجانبه گرایی در حاکمیت بر حوزه دیجیتالی و اقتصاد هوش مصنوعی، همکاری در توسعه محصولات دیجیتالی مشترک و ابزار‌های هوش مصنوعی و حمایت از توسعه نوآوری و فناوری، از جمله پیشنهادات وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود.

منبع: وزارت صمت

برچسب ها: اتحادیه اوراسیا ، تجارت خارجی
خبرهای مرتبط
اتابک مطرح کرد؛
توسعه تجارت با کشورهای منطقه محور نشست اتحادیه اوراسیا
تجارت خارجی ۵۴ میلیارد دلاری ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۴
توافقات جدید ایران و اتحادیه اوراسیا جهت تسهیل تجارت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ مهرماه ۱۴۰۴
سامانه جدید ثبت احوال، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را نقض کرد
ساعت ۱۴ امروز، آخرین مهلت برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت
واریز سود سهام عدالت متوفیان برای وراث همراه با سود ۱۴۰۲ به شرط سجامی بودن
فردا حراج سکه مرکز مبادله برگزار می‌شود
عملیات اجرایی ۶۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن کلید خورد+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۸ مهر ماه
نحوه ثبت درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق
عبور از ناترازی‌های انرژی تنها از طریق ایجاد شهر پایدار امکان پذیر است
هیچ‌ چالشی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد
آخرین اخبار
توسعه روابط ایران و روسیه در حوزه نظام مالیاتی کشور
گشایش نمایشگاه بین‌المللی اینوپروم بلاروس با حضور وزیر صمت
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۸ مهر ماه
صادرات طلای سرخ ۶۰ درصد افزایش یافت
فروش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال «کالای تملیکی»
ارتقای دیپلماسی استاندارد و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق سند جامع راهبردی
بهره‌برداری از ۴۰ همت پروژه جدید آب و فاضلاب
مکانیسم ماشه بخش معدن را متوقف نمی‌کند/ اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای زیرساخت بخش معدن
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
۷۵ درصد تولید مواد معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود
واریز سود سهام عدالت متوفیان برای وراث همراه با سود ۱۴۰۲ به شرط سجامی بودن
عملیات اجرایی ۶۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن کلید خورد+ فیلم
نحوه ثبت درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق
توسعه تجارت با کشورهای منطقه محور نشست اتحادیه اوراسیا
هیچ‌ چالشی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ مهرماه ۱۴۰۴
۶ الی ۷ درصد از مشترکان تهران بیش از دو برابر الگو آب مصرف می‌کنند+ فیلم
آغاز فصل نوین حمل‌ونقل با همکاری وزارتخانه‌های راه و ارتباطات
پروژه تعمیراتی واحد S۱ نیروگاه ایرانشهر به دست متخصصان داخلی
هشدار جلوگیری از کشت محصولات آب بر به کشاورزان
عبور از ناترازی‌های انرژی تنها از طریق ایجاد شهر پایدار امکان پذیر است
ساعت ۱۴ امروز، آخرین مهلت برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت
توقیف ۲ برند غیراستاندارد چسب کاشی
فردا حراج سکه مرکز مبادله برگزار می‌شود
تحقق حکمرانی مردمی با مشارکت مردم در طرح نشان دار کردن مالیات
یکسان سازی نرخ آرد و نان گامی موثر در پایان بخشیدن به قاچاق
اتباع خارجی غیر مجاز همچنان در حال استفاده از یارانه نان هستند+ فیلم
کشاورزان گندمکار چشم انتظار اعلام نرخ گندم
بازار اقلام اساسی به آرامش می‌رسد
سامانه جدید ثبت احوال، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را نقض کرد