فرمانده انتظامی لارستان از کشف ۵ دستگاه ژنراتور صنعتی بدون مجوز به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان، اظهار کرد: ماموران انتظامی در اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی این شهرستان، به ۳ دستگاه کامیون و وانت به ظن حمل کالای قاچاق مشکوک شدند و آن‌ها را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از خودرو‌ها در مجموع ۵ دستگاه ژنراتور صنعتی بدون مجوز را کشف کردند.

سرهنگ رستمی با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کردند، تصریح کرد: رانندگان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

لارستان در فاصله ۳۳۰ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس