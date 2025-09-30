فرمانده انتظامی لارستان از کشف ۵ دستگاه ژنراتور صنعتی بدون مجوز به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان، اظهار کرد: ماموران انتظامی در اجرای طرحهای مبارزه با قاچاق کالا، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی این شهرستان، به ۳ دستگاه کامیون و وانت به ظن حمل کالای قاچاق مشکوک شدند و آنها را متوقف کردند.
او افزود: ماموران در بازرسی از خودروها در مجموع ۵ دستگاه ژنراتور صنعتی بدون مجوز را کشف کردند.
سرهنگ رستمی با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کردند، تصریح کرد: رانندگان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
لارستان در فاصله ۳۳۰ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.
منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس