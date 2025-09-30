

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، در مراسم گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس که پیش از ظهر امروز برگزار شد، آموزش و پرورش را نهادی استثنایی در جمهوری اسلامی دانست و گفت: این مجموعه در دوران دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ روزه نقشی کلیدی ایفا کرده و باید توجه بیشتری به آن شود.



رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به جمعیت بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز کشور افزود: آینده ایران در دستان این نسل است و اگر به دنبال موفقیت هستیم، باید از آموزش و پرورش و حتی مهدکودک‌ها آغاز کنیم. ما خود را خدمتگزار این مجموعه می‌دانیم و آماده کمک هستیم.

مدارس تعطیل نشدند



رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس افزود: در دوران دفاع مقدس، با وجود تقدیم ۳۶ هزار شهید از میان دانش‌آموزان و معلمان، مدارس فعال ماندند و حتی کنکور نیز برگزار شد. آموزش و پرورش از نهادهایی بود که در خط مقدم ایستاد. همچنین در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز، برخلاف تصور برخی، مدارس تعطیل نشدند و آموزش و پرورش نقش مهمی در مقاومت داشت.

دفاع قاطع و وحدت ملی

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه را نقطه‌ای درخشان در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت: این نبرد هرچند کوتاه بود، اما پیام‌ها و درس‌های بزرگی برای ایران و جهان داشت و اقتدار جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. نقش رهبری، مردم، دولت، قوا و نیروهای مسلح در این ایام بسیار برجسته بود.

اقتدار موشکی ایران

او افزود: رژیم صهیونیستی به التماس آمریکا درخواست آتش‌بس کرد و جهان دریافت که ایران در دفاع از کشور قاطع است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده‌تر از همیشه هستند و هرگونه اقدام دشمن پاسخی شدیدتر از گذشته خواهد داشت. پیروز اصلی این نبرد مردم ایران بودند و باید قدردان آنها باشیم.

توجه به نسل جوان و معیشت

کارگر ادامه داد: جوانان امروز نقش مؤثری در خانواده‌ها دارند و اگر به اقتصاد و معیشت توجه نشود، تقویت آموزش و پرورش نیز ممکن نخواهد بود. اکنون زمان آن است که با اتحاد، کشور را تقویت کرده و به آن افتخار کنیم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ادامه داد: ما به ایرانی بودن، به شهدا و به مقاومت خود افتخار می‌کنیم. هرچند هزینه داده‌ایم و شهیدانمان جبران‌ناپذیرند، اما آموزش و پرورش همچنان نقشی اساسی در تداوم مقاومت بر عهده دارد و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.