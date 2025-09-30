شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اعلام نتایج آزمون کیفیت بخشی آزمون آموزش و پرورش اعلام نارضایتی کرد و خواستار تسریع در حل مشکل داوطلبان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش به منظور جذب نیروی متخصص در حوزه‌های مختلف آموزش و پروزش برگزار شد و داوطلبان بسیاری در این آزمون با هم به رقابت پرداختند. اما بعد از اعلام نتایج داوطلبان بسیاری مردود شدند. اکنون با گذشت یکسال از اعلام نتایج؛ با وجود پیگیری‌های مکرر داوطلبان به نتیجه مطلوبی نرسیدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام امروز، هشتم مهرماه ۱۴۰۴، درست یک‌سال از روزی می‌گذرد که نتایج آزمون «کیفیت‌بخشی» ۱۴۰۳ اعلام شد و خطای سیستمی، زندگی و آینده صد‌ها داوطلب را تحت‌تأثیر قرار داد. بعد از یک سال هیچ پاسخی درخور داده نشده و بی‌عدالتی آشکار بر سرنوشت فرزندان این سرزمین سایه انداخته است.

امروز، در سالگرد آن اتفاق تلخ، داوطلبان مظلوم آزمون کیفیت‌بخشی خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.

