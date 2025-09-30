جسد سفیر آفریقای جنوبی در مقابل هتلی در غرب پاریس پیدا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روزنامههای لو پاریزین و لو فیگارو روز سهشنبه گزارش دادند که جسد سفیر آفریقای جنوبی در مقابل هتل هایت ریجنسی، یک برج بلند در پورت مایو در غرب پاریس پیدا شده است.
سخنگوی پلیس پاریس از اظهار نظر خودداری کرد. تماسها با سفارت آفریقای جنوبی بیپاسخ ماند. یکی از مسئولان پذیرش هتل هایت گفت که هتل اظهار نظری نخواهد کرد.
وبسایت سفارت میگوید سفیر انکوسیناتی امانوئل «ناتی» متهتوا از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ وزیر هنر و فرهنگ آفریقای جنوبی بود.
به گزارش لو پاریزین، همسرش پس از دریافت پیامکی از او که نگرانش کرده بود، ناپدید شدن سفیر را گزارش داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آفریقای جنوبی گفت که آنها «از گزارشهای ناگوار مربوط به سفیر ناتی متهتوا آگاه هستند» و به محض دریافت اطلاعات رسمی، بیانیهای صادر خواهند کرد.
منبع: رویترز