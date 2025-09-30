جسد سفیر آفریقای جنوبی در مقابل هتلی در غرب پاریس پیدا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روزنامه‌های لو پاریزین و لو فیگارو روز سه‌شنبه گزارش دادند که جسد سفیر آفریقای جنوبی در مقابل هتل هایت ریجنسی، یک برج بلند در پورت مایو در غرب پاریس پیدا شده است.

سخنگوی پلیس پاریس از اظهار نظر خودداری کرد. تماس‌ها با سفارت آفریقای جنوبی بی‌پاسخ ماند. یکی از مسئولان پذیرش هتل هایت گفت که هتل اظهار نظری نخواهد کرد.

وب‌سایت سفارت می‌گوید سفیر انکوسیناتی امانوئل «ناتی» مته‌توا از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ وزیر هنر و فرهنگ آفریقای جنوبی بود.

به گزارش لو پاریزین، همسرش پس از دریافت پیامکی از او که نگرانش کرده بود، ناپدید شدن سفیر را گزارش داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آفریقای جنوبی گفت که آنها «از گزارش‌های ناگوار مربوط به سفیر ناتی مته‌توا آگاه هستند» و به محض دریافت اطلاعات رسمی، بیانیه‌ای صادر خواهند کرد.

منبع: رویترز

-
ناشناس
۰۸:۱۴ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
فرانسه به جای مهدآزادی مهد جنایت وتروراست .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بی خواب
۰۰:۰۵ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
کار اسرائیل آدمکش است کاملا مشخصه
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
از این کفار اروپایی همه کار برمیاد در همکاری همه جانبه با موساد بالاخره اسرائیل انتقام گرفت از آفریقای جنوبی
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
با صهیون این سگ هارتررورشیطان بزرگ هرکس ازانسانیت دفاع کند توسط قوم پلید صهیونی ناجوانمردانه ترورمیشود
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
ای بابا کشتنش من گفتم دست نگه دارید تا خودم بیام
۱۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
حالا اگر تو ایران عزیز بود
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
موساد گشته
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هاشم
۱۸:۳۸ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
این یک ترور است و رژیم جانی اسرائیل عامل این ترور است.
۱
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
موساد و آغاز تسویه حساب با آفریقای جنوبی در پرونده نسل کشی د رلاهه
۱
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
موساد سیا واطلاعات فرانسه او گشتند
۰
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
خوب ما باید بررسی کنیم خودشان بروند بررسی کنند
۹
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
کار اسرائیله !! بعد ماجرای دادگاه لاهه اسراییل و احتمالا آمریکا شروع به این کار کرده اند! این داستان بقای اسراییل است
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
بیچاره بدست یهودی های صهیونیست شهید شده
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
کار اسرائیل و آمریکاست
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۰۸ مهر ۱۴۰۴
فرانسویا چطور جرات کردن یه سفیر رو بکشن
۰
۴
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۸:۱۶ ۰۹ مهر ۱۴۰۴
فرانسه پادوی آمریکا وصهیونیستهاست
