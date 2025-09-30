باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدصادق معتمدیان در نشست مشترک با دستگاههای اجرایی، نظارتی و امنیتی استان تهران که با حضور رضا براتی، دبیر کمیسیون برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بر ساماندهی انبارها و تقویت نظارت هوشمند تأکید کرد و گفت: انبارها باید بهگونهای ساماندهی شوند که بانک اطلاعاتی کامل، اشراف اطلاعاتی افزایش و نظارتها از طریق سامانهها دنبال شود.
وی افزود: استانداری تهران با همکاری بخش کشاورزی، دانشگاهها و دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی در اسرع وقت شیوهنامهای تدوین و به شهرستانها ابلاغ خواهد کرد و فرمانداران نیز موظف هستند پایش میدانی وضعیت انبارها را انجام داده و اقدامات لازم را بر اساس شیوهنامه به اجرا بگذارند.
استاندار تهران تصریح کرد: هر انباری که از ثبت در سامانهها خودداری کند یا به قوانین تمکین نکند، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد.
استاندار تهران، قاچاق کالا و احتکار را از مهمترین چالشهای موجود دانست و ثبت ورود و خروج کالا در سامانهها را یک اولویت امنیتی خواند.
معتمدیان همچنین با اشاره به ضرورت هوشمندسازی سامانههای اطلاعاتی، گفت: دستگاهها باید وظایف قانونی خود را بهطور جدی پیگیری کنند و موانع بهروزرسانی سامانهها را برطرف سازند.
معتمدیان بیان کرد: یکی از سیاست اصلی مدیریت استان، بهرهگیری از ظرفیت سامانهها برای کنترل قاچاق و تخلفات است.
وی در ادامه به مشکلات حوزه حمل و نقل پرداخت و افزود: ۶۴ درصد مسائل موجود به این بخش مربوط میشود و معاونت عمرانی استانداری باید با همکاری دستگاههای مرتبط اقدامات زیرساختی را انجام دهد.
استاندار تهران عنوان کرد: طرح GPS گذاری تانکرها در تهران با موفقیت پیش رفته و استان جزو مناطق پیشرو است؛ همچنین تکمیل طرح نصب سامانه سپهتن بر خودروهای باری و مسافری باید با سرعت دنبال شود.
معتمدیان نظارت را به معنای سختگیری صرف ندانست و تأکید کرد: نظارت باید در کنار ارائه خدمات انجام شود. امروز نمیتوان مردم و تولیدکنندگان را درگیر فرآیندهای طولانی اداری کرد و هوشمندسازی بهترین مسیر برای روانسازی امور است.
وی با اشاره به محدودیت منابع انسانی و مالی استان، اولویتگذاری را ضروری دانست و گفت: تمرکز اصلی بر بخش حمل و نقل خواهد بود و دستگاههای اجرایی موظفند همکاری کامل داشته باشند.
بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، معتمدیان مبارزه با قاچاق کالا، ارز و سوخت را یکی از دغدغههای اصلی مدیران استان دانست و تأکید کرد: باید اشراف کامل بر انبارها، سامانهها و حوزه سوخت ایجاد شود تا مدیریت هوشمند و کارآمدی در استان محقق شود.