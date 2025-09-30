جمهوری چک اعلام کرد که ورود دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و تجاری روسیه را به این کشور محدود می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جمهوری چک روز سه‌شنبه اعلام کرد که ورود دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و تجاری روسیه را به این کشور محدود می‌کند، اقدامی که به گفته این کشور برای اولین بار در اتحادیه اروپا انجام می‌شود و به نگرانی‌های امنیتی اشاره دارد.

اتحادیه اروپا در حال بررسی محدود کردن تردد دیپلمات‌های روسی در منطقه سفر آزاد شنگن است.

پراگ مدت‌هاست که پس از حمله مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲، محدودیت‌هایی را برای تردد دیپلمات‌های روسی پیشنهاد داده است.

یان لیپاوسکی، وزیر امور خارجه به خبرنگاران گفت: «ما ممنوعیت ورود دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و تجاری روسیه را در فرودگاه‌های بین‌المللی اعمال کرده‌ایم.»

وی افزود که روس‌هایی که دارای مجوز از پراگ هستند، اجازه ورود خواهند داشت و این اقدام شامل دیپلمات‌های سفارت مسکو در پایتخت چک نمی‌شود.

دنیل دریک، سخنگوی وزارت امور خارجه به خبرگزاری فرانسه گفت که این اقدام «فوری» لازم‌الاجرا شده و پراگ اولین کشور در اتحادیه اروپا است که این اقدام را اتخاذ کرده است.

لیپاوسکی به خبرنگاران گفت که کشورش «به پیشبرد پیشنهاد محدودیت‌های پان-اروپایی و پان-شنگن ادامه خواهد داد.»

وی مدعی شد که این اقدام اروپایی «به حل مشکل امنیتی ما کمک خواهد کرد، زیرا شبکه دیپلماتیک (روسیه) شبکه‌هایی از مأمورانی را که امنیت ما را در اینجا به خطر می‌اندازند، پنهان می‌کند.»

سرویس اطلاعاتی چک BIS در گزارش سالانه خود برای سال ۲۰۲۴ مدعی شد که «روسیه به تلاش‌های خود برای بازسازی شبکه‌های جاسوسی گسترده‌تر که تحت پوشش دیپلماتیک فعالیت می‌کنند، ادامه داده است.»

جمهوری چک، عضو اتحادیه اروپا و ناتو با جمعیت ۱۰.۹ میلیون نفر از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین، کمک‌های بشردوستانه و نظامی در اختیار این کشور قرار داده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: جمهوری چک ، جنگ اوکراین
