تحریم تأثیر دارد، اما تاثیر سوءمدیریت بدتر از اسنپ بک است / بازار دو میلیارد دلاری عراق در حوزه لاستیک و پلاستیک

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علیرضا ضیغمی کارشناس ارشد صنعت نفت در برنامه میز اقتصاد اظهار داشت: در دوران هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن همواره بحث تحریم را داشتیم و به هر حال صادرات نفت ما با تاکتیک‌های خاص خود در حال انجام است .

وی ادامه داد: در شرایط کنونی هم اعلام نمی کنم به همان روش سابق انجام می شود اما با روش های که در حال انجام است می توانیم اقدام به صادرات نفت کنیم.

او بیان کرد: بنابراین بحث اسنپ بک و مکانیسم ماشه از دیدگاه ماه هیاهویی بیش نیست و در حال انجام است که می تواند زمنیه ساز تقویت صادرات کشور شود.

در ادامه همتی عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: با وجود شرایط سخت اقتصادی، کشور توانسته است با تکیه بر ظرفیت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی، مواد با ارزش‌تری تولید کند. در حوزه صادرات، عملکرد قابل قبولی مشاهده می‌شود (نزدیک به شرایط غیرتحریمی)، و فروش نفت همچنان در جریان است.

وی ادامه داد: علی‌رغم شوک‌های ناشی از تحریم‌های جدید، کشور توانسته است شرایط را مدیریت کند. این امر به واسطه تجربیات مثبتی است که در چند سال اخیر کسب شده است. همچنین، باید توجه داشت که قدرت‌های بزرگ جهانی مانند آمریکا نیز بر اساس منافع خود عمل می‌کنند و حتی به متحدان خود (مانند فشارهای اعمال شده بر کره جنوبی) نیز رحم نمی‌کنند؛ لذا مدیریت شرایط یک اولویت جهانی است.

او بیان کرد: نگرانی اصلی ممکن است در حوزه فروش نفت باشد؛ با این حال، مسئولین دولتی تأکید کرده‌اند که در این زمینه مسئله خاصی وجود ندارد. راهکار اصلی، تنوع‌سازی جدی‌تر بازارهای صادراتی و فروش نفت به مقاصد مختلف است. در حال حاضر، با وجود تحریم‌های آمریکا، روند کاری و صادرات به طور کلی ادامه دارد.

در ادامه این برنامه حسین دور رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی با تأکید بر وجود ظرفیت‌های بالقوه عظیم، از نحوه مدیریت اقتصادی کشور به ویژه در حوزه‌های صادراتی و مبارزه با قاچاق انتقاد کرد گفت: کانون این انتقادات بر دو محور اصلی متمرکز است: عدم استفاده از سازوکارهای قانونی برای فروش فرآورده‌های سوختی به مرزنشینان و از دست رفتن سهم قابل توجهی از بازار صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در عراق.

وی ادامه داد: با وجود قاچاق روزانه مقادیر قابل توجهی از فرآورده‌های سوختی (ذکر شده در حد میلیون تن)، راهکاری ساده و در دسترس نادیده گرفته شده است.

او یادآور شد: ایران باید با ایجاد یک سازوکار قانونی صادراتی، این فرآورده‌ها را مستقیماً به مردم مناطق مرزی عرضه کند. این اقدام نه تنها بخشی از مشکل صادرات را حل می‌کند، بلکه منجر به رضایت‌مندی مردم محلی و مقابله موثرتر با شبکه‌های غیرقانونی قاچاق خواهد شد.

دور رئیس افزود: عدم بهره‌برداری کامل از بازارهای منطقه‌ای، به‌ویژه عراق، در حوزه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است از جمله مشکلات در این حوزه است.

وی تصریح کرد: بازار عراق در بخش‌هایی مانند لاستیک و پلاستیک ارزشی بالغ بر ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار دارد، اما سهم ایران در سال‌های اخیر نوسانی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار را تجربه کرده است. این در حالی است که با توجه به کسری احتمالی کلی کشور که حداکثر ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، جذب حداقل ۱ میلیارد دلار از این بازار، هدفی قابل دستیابی تلقی می‌شود.

وی تاکید کرد: که هرچند تحریم‌ها بر اقتصاد اثرگذار هستند، اما «تأثیر سوء مدیریت به مراتب بیشتر است.»

او با اشاره به اینکه اگر می‌گوییم روزانه میلیون‌ها تن قاچاق فرآورده‌های سوختی داریم، باید ساز و کار قانونی برای فروش آن به مردم مرزی ایجاد کنیم تا هم مشکل صادرات حل شود و هم قاچاق کاهش یابد گفت: بازار عراق در حوزه لاستیک و پلاستیک حدوداً یک‌ونیم تا دو میلیارد دلار ارزش دارد و سهم ما باید حداقل یک میلیارد دلار باشد.