باشگاه خبرنگاران جوان ـ روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: با توجه به پیگیری‌های دستگاه‌های نظارتی، بررسی‌های این سازمان و استعلام صورت گرفته از سازمان امور مالیاتی، مالیات اولین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده بوده و مصرف‌کنندگان موظف به پرداخت آن نیستند.

با توجه به بررسی‌های این سازمان، برخی از عرضه کنندگان مالیات مذکور را در صورتحساب‌های صادره از مشتریان دریافت می‌کنند که از منظر این سازمان بلاوجه بوده و تذکرات لازم جهت اقدامات اصلاحی به آنها داده شده و موضوع در حال پیگیری می‌باشد.

بدیهی است در صورت عدم رعایت موضوع توسط عرضه کنندگان، این واحد‌ها به مراجع تعزیری و قانونی معرفی خواهند شد. ضمن اینکه مصرف کنندگان نیز در صورت مواجهه با دریافت چنین مبالغی حق دارند موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح قضائی پیگیری نمایند.