رئیس جمهور آمریکا گفت که حماس حدود سه یا چهار روز فرصت دارد تا به پیشنهاد طرح صلح غزه او پاسخ دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که حماس حدود سه یا چهار روز فرصت دارد تا به پیشنهاد طرح صلح غزه او پاسخ دهد یا با عواقب آن رو‌به‌رو می شود.

ترامپ هنگام ترک کاخ سفید به خبرنگاران گفت که رهبران اسرائیل و عرب این طرح را پذیرفته‌اند و «ما فقط منتظر حماس هستیم.» او گفت حماس حدود «سه یا چهار روز» فرصت دارد تا پاسخ دهد.

ترامپ مدعی شد: «حماس یا این کار را انجام خواهد داد یا نه و اگر این کار را نکند، پایان بسیار غم‌انگیزی خواهد بود.»

رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا جایی برای مذاکره در مورد طرح صلح وجود دارد، گفت: «زیاد نیست.»

منبع: رویترز