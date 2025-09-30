سرمربی بارسلونا در خصوص ستاره جوان تیمش گفت: لامین یامال باید تنها داشتن استعداد کافی نیست و برای پیشرفت باید تمرکز داشته و سخت تلاش کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا فردا، شب بارسلونا از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه المپیک مونتجوئیک به مصاف مدافع عنوان قهرمانی یعنی پاری‌سن‌ژرمن خواهد رفت.

هانسی فلیک سرمربی بارسلونا در نشست خبری پیش از این دیدار، اظهار داشت: برابر بهترین تیم اروپا در فصلی که گذشت قرار خواهیم گرفت. تیمی با بازیکنانی فوق‌العاده و سرمربی‌ای بزرگ و باید بگویم من سبک بازی آنها را دوست دارم. این یک چالش بزرگ است و همه ما منتظر این بازی هستیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت مصدومان تیمش، عنوان کرد: دوست داریم همه بازیکنان را در اختیار داشته باشیم، ولی حالا بخش مهمی از کار ما مدیریت مصدومان شده است. این برای خود بازیکنان نیز خوب نیست. برای هر پست بازیکنان خوبی داریم که برای بازی بزرگ فردا آماده هستند.

سرمربی بارسلونا در خصوص وضعیت لامین یامال، گفت: یامال استثنایی است، اما ما بازیکنان دیگری نیز مثل داریم. او فقط ۱۸ سال سن دارد و باید تمرکز و تلاش کند تا به سطح بالاتری برسد. تنها داشتن استعداد برای شما کافی نیست. او بازیکن بزرگی است و همین تفاوت‌ها را رقم می‌زند.

فلیک در خصوص مصدومیت گارسیا دروازه‌بان بلوگرانا و بازگشت شزنی، بیان کرد: او بازیکن ماست و همه چیز برای او آماده است. من تکرار می‌کنم؛ فصل پیش با شزنی ۳ جام بردیم.

منبع: ایرنا