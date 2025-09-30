سرمربی بارسلونا در خصوص ستاره جوان تیمش گفت: لامین یامال باید تنها داشتن استعداد کافی نیست و برای پیشرفت باید تمرکز داشته و سخت تلاش کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا فردا، شب بارسلونا از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه المپیک مونتجوئیک به مصاف مدافع عنوان قهرمانی یعنی پاری‌سن‌ژرمن خواهد رفت.

هانسی فلیک سرمربی بارسلونا در نشست خبری پیش از این دیدار، اظهار داشت: برابر بهترین تیم اروپا در فصلی که گذشت قرار خواهیم گرفت. تیمی با بازیکنانی فوق‌العاده و سرمربی‌ای بزرگ و باید بگویم من سبک بازی آنها را دوست دارم. این یک چالش بزرگ است و همه ما منتظر این بازی هستیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت مصدومان تیمش، عنوان کرد: دوست داریم همه بازیکنان را در اختیار داشته باشیم، ولی حالا بخش مهمی از کار ما مدیریت مصدومان شده است. این برای خود بازیکنان نیز خوب نیست. برای هر پست بازیکنان خوبی داریم که برای بازی بزرگ فردا آماده هستند.

سرمربی بارسلونا در خصوص وضعیت لامین یامال، گفت: یامال استثنایی است، اما ما بازیکنان دیگری نیز مثل داریم. او فقط ۱۸ سال سن دارد و باید تمرکز و تلاش کند تا به سطح بالاتری برسد. تنها داشتن استعداد برای شما کافی نیست. او بازیکن بزرگی است و همین تفاوت‌ها را رقم می‌زند.

فلیک در خصوص مصدومیت گارسیا دروازه‌بان بلوگرانا و بازگشت شزنی، بیان کرد: او بازیکن ماست و همه چیز برای او آماده است. من تکرار می‌کنم؛ فصل پیش با شزنی ۳ جام بردیم.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: بارسلونا ، فوتبال اروپا
خبرهای مرتبط
پاریس با لشگر مصدومانش برابر بارسا قرار می‌گیرد
لالیگای اسپانیا؛
بارسلونا ۲-۱ رئال سوسیداد/ کامبکی به ارزش صدرنشینی + فیلم
لالیگای اسپانیا؛
رئال اویدو ۱ - ۳ بارسلونا/ کامبک شاگردان فلیک مقابل تیم تازه وارد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شوک بزرگ به ورزش جهان/ فلپس قصد حضور در المپیک ۲۰۲۸ را دارد
قهرمان ۴ دوره جهان پس از شکست مقابل پدیده ایرانی از کشتی کنار کشید
حریف استقلال؛ تیمی که اولین جام آسیایی را به پرسپولیس داد
تجلیل رییس‌جمهور از تیم‌های ملی کشتی+ تصاویر
استفاده از فناوری FVS برای نخستین بار در فوتبال
ادعای جنجالی آقای مترجم؛ برانکو دوست دارد به پرسپولیس برگردد
بالای ۲۰ نفر از پرسپولیس با هوادار متمول ارتباط دارند/ درویش فقط به فکر ثبات خودش است
حریف هندی سپاهان از لیگ قهرمانان آسیا ۲ کنار گذاشته شد
کاپیتانی که به پرسپولیس جان داد
قرارداد ۳۳۰ میلیارد ریالی استقلال برای تولید محتوا
آخرین اخبار
اعلام محرومان هفته ششم لیگ برتر؛ ساپینتو هنوز در دسترس نیست
فلیک: یامال بداند همه چیز استعداد نیست؛ با تیم فوق‌العاده‌ای بازی داریم
ملی‌پوشان وزنه‌برداری با عارف دیدار کردند
شکست سنگین شاگردان اوسمار در لیگ نخبگان آسیا
قهرمان ۴ دوره جهان پس از شکست مقابل پدیده ایرانی از کشتی کنار کشید
تبعات ماندن طولانی مدت درویش در پرسپولیس
تجلیل رییس‌جمهور از تیم‌های ملی کشتی+ تصاویر
جلسه مربی تیم ملی فوتبال با مدیران سازمان لیگ
نماینده داوری کشتی ایران به زاگرب می‌رود
نتایج تاثیرگذار نمایندگان فوتبال ایران برای سهمیه در آسیا
استقبال هواداران روسی از دیدار آتی ایران و روسیه/ همه بلیت‌ها فروخته شد
مانولوپولوس به ایران بازگشت
امضای قرارداد بازیکنان آمریکایی تیم بسکتبال بانوان استقلال
قرارداد ۳۳۰ میلیارد ریالی استقلال برای تولید محتوا
قهرمانی زنان کاوا؛ تمرین شاگردان لی در سالن اصلی مسابقات
شوک بزرگ به ورزش جهان/ فلپس قصد حضور در المپیک ۲۰۲۸ را دارد
اولتیماتوم مدیران مس رفسنجان به رسول خطیبی
ادعای جنجالی آقای مترجم؛ برانکو دوست دارد به پرسپولیس برگردد
کاپیتانی که به پرسپولیس جان داد
نامه عجیب یک مدیرکل در وزارت ورزش؛ با من هماهنگ باشید!
صعود دختران و تثبیت جایگاه مردان در رده‌بندی جهانی تنیس روی میز
باشگاه سایپا به کمپین «اخراج اسرائیل از جام جهانی» پیوست
فرانسه به اسکواش‌باز ایران ویزا نداد
مدیر عامل لیگ برتری یک ماه محروم شد/ آوار جرایم انضباطی بر لیگ برتر فوتبال
تاکید سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بر استفاده از خرد جمعی
حریف استقلال؛ تیمی که اولین جام آسیایی را به پرسپولیس داد
برگزاری مراسم هفته جهانی ناشنوایان با ابلاغ پیام تبریک رئیس جمهور توسط سخنگوی دولت
سرمربی تیم کاراته ناشنوایان: وزارت ورزش هنوز به وعده اش عمل نکرده است
حریف هندی سپاهان از لیگ قهرمانان آسیا ۲ کنار گذاشته شد
کلهر: پرسپولیس برای خروج از بحران باید برابر گل گهر پیروز شود