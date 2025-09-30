شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از سهمیه ای شدن دفاتر ازدواج و طلاق در دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاک ابراز نارضایتی کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - به تازگی ثبت وقایع طلاق و ازدواج در سازمان ثبت اسناد و املاک سهمیه‌ای شده است و در این دفاتر تعداد خاص و سهمیه‌ای برای دفاتر در نظر گرفته شده و سهمیه دفترخانه‌ای پر شود، اشخاصی که به آن دفتر مراجعه می‌کنند باید به دفاتر دیگر هدایت شوند.

این موضوع موجب سردرگمی واتلاف وقت مراجعان می‌شود و از سوی دیگر هزینه‌های بسیاری را به آنها تحمیل می‌کند.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام و احترام چند سالی هست که سازمان ثبت اسناد ثبت وقایع ازدواج و طلاق را برای دفاتر ازدواج وطلاق سهمیه بندی کرده است.این مسئله باعث شده است مردم از انتخاب عاقد دلخواه و دریافت خدمات مطلوب محروم شوند همچنین تقسیم وقایع بین دفاتر باعث سلب انگیزه و رقابت بین دفاتر و در نتیجه افزایش هزینه‌های مردم شده است. لیکن باکمال تعجب، سازمان ثبت اسناد علی رغم ابلاغ بخشنامه لغو سقف به واحد‌های ثبتی هیچ اقدامی صورت نداده است. لطفا پیگیری کنید.

