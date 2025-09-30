شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از سهمیه ای شدن دفاتر ازدواج و طلاق در دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاک ابراز نارضایتی کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - به تازگی ثبت وقایع طلاق و ازدواج در سازمان ثبت اسناد و املاک سهمیه‌ای شده است و در این دفاتر تعداد خاص و سهمیه‌ای برای دفاتر در نظر گرفته شده و سهمیه دفترخانه‌ای پر شود، اشخاصی که به آن دفتر مراجعه می‌کنند باید به دفاتر دیگر هدایت شوند.
این موضوع موجب سردرگمی واتلاف وقت مراجعان می‌شود و از سوی دیگر هزینه‌های بسیاری را به آنها تحمیل می‌کند. 

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام و احترام چند سالی هست که سازمان ثبت اسناد ثبت وقایع ازدواج و طلاق را برای دفاتر ازدواج وطلاق سهمیه بندی کرده است.این مسئله باعث شده است مردم از انتخاب عاقد دلخواه و دریافت خدمات مطلوب محروم شوند همچنین تقسیم وقایع بین دفاتر باعث سلب انگیزه و رقابت بین دفاتر و در نتیجه افزایش هزینه‌های مردم شده است. لیکن باکمال تعجب، سازمان ثبت اسناد علی رغم ابلاغ بخشنامه لغو سقف به واحد‌های ثبتی هیچ اقدامی صورت نداده است. لطفا پیگیری کنید.

 

تبادل نظر
