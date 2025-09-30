باشگاه خبرنگاران جوان ـ هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال، از روز پنجشنبه آغاز و در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه ادامه مییابد.
اسامی محرومان به شرح زیر است:
رنی هرنان و سید حامد طباطبایی (مربی) از چادرملو اردکان/ کارت قرمز
حسین اینانلو (مربی) از گلگهر سیرجان/ کارت قرمز
نومن کردیک از مس رفسنجان/ کارت قرمز
عرفان قهرمانی از ذوب آهن/ کارت قرمز
میثم تیموری از پیکان/ رای انضباطی
ریکاردو ساپینتو (سرمربی) از استقلال تهران/ انضباطی
همچنین دیدار دو تیم فجرشهید سپاسی و استقلال خوزستان در هفته ششم با حکم کمیته انضباطی بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه پارس شیراز برگزار میشود.
منبع: ایرنا