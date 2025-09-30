باشگاه خبرنگاران جوان ـ هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، از روز پنجشنبه آغاز و در روز‌های جمعه، شنبه و یکشنبه ادامه می‌یابد.

اسامی محرومان به شرح زیر است:

رنی هرنان و سید حامد طباطبایی (مربی) از چادرملو اردکان/ کارت قرمز

حسین اینانلو (مربی) از گل‌گهر سیرجان/ کارت قرمز

نومن کردیک از مس رفسنجان/ کارت قرمز

عرفان قهرمانی از ذوب آهن/ کارت قرمز

میثم تیموری از پیکان/ رای انضباطی

ریکاردو ساپینتو (سرمربی) از استقلال تهران/ انضباطی

همچنین دیدار دو تیم فجرشهید سپاسی و استقلال خوزستان در هفته ششم با حکم کمیته انضباطی بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه پارس شیراز برگزار می‌شود.

منبع: ایرنا