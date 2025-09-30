مجموعه مستند «ملازمان حرم» در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، با قسمت‌هایی ویژه درباره شهدای مقاومت لبنان و خانواده شهید نصرالله، از ۹ تا ۱۱ مهرماه ساعت ۲۱:۳۰ پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مجموعه مستند «ملازمان حرم» به تهیه‌کنندگی شهرام ناصری و کارگردانی محسن اردستانی، همزمان با فرارسیدن سالگرد شهادت سید مقاومت، سید حسن نصرالله، چند قسمت ویژه از فصل ششم خود را به شهدای مقاومت لبنان و خانواده شهید نصرالله اختصاص داده است.

روز چهارشنبه ۹ مهرماه این برنامه با محوریت گفت‌و‌گو با خانواده شهید فواد شکر روی آنتن خواهد رفت. در ادامه، پنجشنبه ۱۰ مهرماه به گفت‌و‌گو با خانواده شهید کرکی اختصاص دارد و روز جمعه ۱۱ مهرماه نیز مخاطبان شاهد گفت‌وگویی اختصاصی با زینب نصرالله، دختر شهید سید حسن نصرالله، خواهند بود.

اجرای این ویژه‌برنامه‌ها را فضه‌سادات حسینی، مجری شناخته‌شده رسانه، بر عهده دارد. هر قسمت رأس ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش شده و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۴ خواهد بود.

منبع: روابط عمومی شبکه افق

