مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: ست‌لوله اکسیژناتور ایرانی برای اولین بار در منطقه تولید شد و این ابتکار نه تنها نیازهای جراحی قلب باز را تامین می‌کند، بلکه باعث صرفه‌جویی‌های ارزی ۲ میلیون دلاری نیز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - امین ساکی مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به ساخت ست لوله اکسیژناتور برای اولین بار در منطقه گفت: در حوزه پزشکی موفق به تولید محصولی به نام «ست لوله اکسیژناتور » برای اولین بار در منطقه شده‌ایم. این دستگاه که یکی از نیاز‌های جراحی قلب باز است، پیش از این به‌طور عمده از اروپا، به‌ویژه آلمان، و همچنین ایالات متحده و ژاپن وارد می‌شد.

ساکی اظهار کرد: تولید این محصول شامل صرفه‌جویی ارزی ۲ میلیون دلاری نیز شده است که این صرفه‌جویی نشان‌دهنده توانمندی کشور در تولید تجهیزات پزشکی و کاهش هزینه‌های ناشی از تولید است.

