باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد آرام رئیس هیأت مدیره بانک مرکزی، در توضیح درباره بازار دومی که در مرکز مبادله ارز راه‌اندازی شده است، گفت: این بازار عملاً همان بازار ارز توافقی است که قبلاً تحت عنوان بازار ارز اشخاص فعالیت می‌کرد. در این سیستم، صادرکنندگان خرد و متوسط که صادرات دارند، با واردکنندگان خود توافق می‌کنند و ارز خود را با یکدیگر مبادله می‌نمایند.

او افزود: این توافقات که قبلاً تحت عنوان ارز اشخاص انجام می‌شد، اکنون به صورت سازمان‌یافته‌تر و با کد یکتای مشخص بین طرفین انجام می‌شود. در این روند، ریال توسط واردکننده به حساب صادرکننده واریز می‌شود و پس از انجام معامله، صادرکننده بلافاصله رفع تعهد می‌شود و ریال خود را دریافت می‌کند.

آرام با اشاره به مزایای این سیستم گفت: این روش به رفع اختلافات احتمالی بین صادرکنندگان و واردکنندگان کمک می‌کند، زیرا تمامی معاملات در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت می‌شود و امکان رصد بهتر وجود دارد.

او همچنین تصریح کرد: اگر صادرکننده نتواند واردکننده خود را پیدا کند، می‌تواند ارز خود را با هماهنگی بانک‌ها در مرکز مبادله عرضه کند. سیستم به طور خودکار این معاملات را جورسازی کرده و پس از تأیید بانک، ارز و ریال به طور همزمان منتقل می‌شود.

رئیس هیأت مدیره بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: این بازار کاملاً بازاری برای محصولات غیرنفتی است و بانک مرکزی هیچ مداخله‌ای در نرخ آن ندارد. این سیستم به‌طور خاص برای بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان خرد طراحی شده است.