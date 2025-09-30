رئیس هیأت مدیره بانک مرکزی گفت: بازار دوم براساس توافق صادرکننده و واردکننده و بدون دخالت در نرخ‌گذاری و برای صادرات خرد بخش خصوصی طراحی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد آرام رئیس هیأت مدیره بانک مرکزی، در توضیح درباره بازار دومی که در مرکز مبادله ارز راه‌اندازی شده است، گفت: این بازار عملاً همان بازار ارز توافقی است که قبلاً تحت عنوان بازار ارز اشخاص فعالیت می‌کرد. در این سیستم، صادرکنندگان خرد و متوسط که صادرات دارند، با واردکنندگان خود توافق می‌کنند و ارز خود را با یکدیگر مبادله می‌نمایند. 

او افزود: این توافقات که قبلاً تحت عنوان ارز اشخاص انجام می‌شد، اکنون به صورت سازمان‌یافته‌تر و با کد یکتای مشخص بین طرفین انجام می‌شود. در این روند، ریال توسط واردکننده به حساب صادرکننده واریز می‌شود و پس از انجام معامله، صادرکننده بلافاصله رفع تعهد می‌شود و ریال خود را دریافت می‌کند. 

آرام با اشاره به مزایای این سیستم گفت: این روش به رفع اختلافات احتمالی بین صادرکنندگان و واردکنندگان کمک می‌کند، زیرا تمامی معاملات در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت می‌شود و امکان رصد بهتر وجود دارد. 

او همچنین تصریح کرد: اگر صادرکننده نتواند واردکننده خود را پیدا کند، می‌تواند ارز خود را با هماهنگی بانک‌ها در مرکز مبادله عرضه کند. سیستم به طور خودکار این معاملات را جورسازی کرده و پس از تأیید بانک، ارز و ریال به طور همزمان منتقل می‌شود. 

رئیس هیأت مدیره بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: این بازار کاملاً بازاری برای محصولات غیرنفتی است و بانک مرکزی هیچ مداخله‌ای در نرخ آن ندارد. این سیستم به‌طور خاص برای بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان خرد طراحی شده است. 

برچسب ها: بازار ارز ، مرکز مبادله
تبادل نظر
